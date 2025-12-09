El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció ante la actual situación de los migrantes que están varados en las fronteras del Perú, sobre todo en la zona sur, donde limita la región Tacna con Chile.
“Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano”, dijo el titular del Mininter en declaraciones a RPP.
Frente a esta problemática, Tiburcio precisó que son actualmente seis provincias y 28 distritos en toda la parte fronteriza que se ha declarado el estado de emergencia.
En ese sentido, informó que se ampliarán los operativos y se mantendrá el estado de emergencia en las zonas fronterizas con el fin de fortalecer el control del ingreso al país. Durante un operativo realizado en Lima, la Policía revisó la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y detectó múltiples casos de permanencia irregular.
Durante el operativo se movilizaron 280 agentes policiales en distintos puntos estratégicos de la capital. En las primeras horas de intervención, la PNP fiscalizó la situación migratoria de 100 ciudadanos extranjeros, de los cuales seis no contaban con una estancia regular en el país.
“Debemos mantener las verificaciones, intervenciones y registros a todos los que circulan, tanto vehículos como peatones”, afirmó Tiburcio.
