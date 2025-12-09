Diversos distritos de Lima registraron lluvias ligeras la noche de este martes, un fenómeno que podría repetirse en los próximos días, sobre todo en las zonas de Lima este y Lima norte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, se reportaron precipitaciones en Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, detalló el meteorólogo del Senamhi Erick Rojas López en declaraciones a la Agencia Andina.

El especialista explicó que estas lluvias se originan en la sierra de Lima y avanzan hacia la franja costera debido al desplazamiento de la nubosidad. “Por eso tenemos esta lluvia de ligera intensidad. Estamos en temporada de lluvias”, indicó.

Rojas López precisó que episodios similares pueden presentarse nuevamente en los próximos días, especialmente en los distritos de Lima este y Lima norte. Aunque el acumulado de precipitaciones aún no está disponible, señaló que el evento continuaba de forma muy leve hasta pasadas las 22:00 horas.

En cuanto a las temperaturas, el Senamhi registró valores considerados normales para esta época del año: 20 grados en el Callao y Carabayllo, y 19 grados en Jesús María, San Borja y La Molina, informó a Andina.