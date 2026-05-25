Resumen

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La ceremonia ancestral más emblemática del Perú cautivó a medios, influencers y líderes de opinión en China. Foto: Promperú
La ceremonia ancestral más emblemática del Perú cautivó a medios, influencers y líderes de opinión en China. Foto: Promperú
Por Redacción EC

El misticismo de los Andes, la majestuosidad del legado inca y la fuerza viva de la cultura peruana llegaron al corazón de Shanghái. Promperú presentó por primera vez en China una puesta en escena del Inti Raymi, la emblemática Fiesta del Sol del Cusco, ante importantes medios especializados en viajes, lujo y estilo de vida, así como creadores de contenido digital y líderes de opinión del mercado chino.

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