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Resumen

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/ Nuevas Narrativas
Por Mayté Ciriaco Ruiz

El Perú tiene un sistema de salud registrado, categorizado y presupuestado. El Ministerio de Salud (MINSA) sabe cuántos establecimientos tiene, cuántos médicos trabajan en ellos y cuánto tiempo esperan los pacientes. EsSalud publica sus cifras de atendidos. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) registra cada muerte materna, cada intento de suicidio, cada episodio psicótico.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.