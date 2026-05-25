El Perú tiene un sistema de salud registrado, categorizado y presupuestado. El Ministerio de Salud (MINSA) sabe cuántos establecimientos tiene, cuántos médicos trabajan en ellos y cuánto tiempo esperan los pacientes. EsSalud publica sus cifras de atendidos. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) registra cada muerte materna, cada intento de suicidio, cada episodio psicótico.

Los datos existen. El problema es que pocas veces se cruzan para entender qué dicen realmente sobre la vida de millones de peruanos.

Salud en Espera es una investigación periodística que reúne información oficial dispersa en distintas entidades del Estado -MINSA, EsSalud, CDC, RENIPRESS y Reunis — para construir una radiografía del sistema de salud público peruano, región por región, especialidad por especialidad y nivel por nivel.

Selecciona una región para ver la brecha de especialistas. / Nuevas Narrativas

Tumbes tiene 261,000 habitantes y un solo oncólogo. Pasco, con 236,000 personas, también. Amazonas y Apurímac suman dos cada una. Los datos del MINSA, procesados para el especial Salud en Espera de El Comercio, muestran que Lima concentra 499 de los 848 oncólogos del sistema público, más de la mitad del país en una sola ciudad. El patrón se repite en salud mental: el 60% de los psiquiatras trabaja en Lima, y La Libertad, con más de dos millones de habitantes, tiene menos de un psiquiatra por cada 100,000 personas.

La concentración no es accidental

“Cuando una región como Pasco o Tumbes tiene solo un oncólogo, el problema deja de ser una cifra técnica y se convierte en una realidad muy concreta: una persona con sospecha de cáncer tendrá menos oportunidades de recibir diagnóstico y tratamiento oportuno simplemente por vivir fuera de Lima”, explica el doctor Edén Galán-Rodas, Ex Secretario del CMP.

Según el especialista, la concentración responde a décadas de centralismo en la formación médica, en la inversión hospitalaria y en las oportunidades de desarrollo profesional. “El Perú no cerrará esta brecha únicamente aumentando el número de especialistas. La cerrará cuando el Estado garantice que ejercer en las regiones sea parte de una carrera sanitaria digna, estable y atractiva.”

El contrato temporal como trampa

El 71% del personal de salud del MINSA tiene contrato temporal. Solo el 14% es nombrado. “El Estado está enviando un mensaje contradictorio: exige permanencia, compromiso y resultados, pero ofrece inestabilidad. La precariedad laboral destruye cualquier política seria de retención”, dice Galán-Rodas. La alta rotación debilita los servicios, rompe la continuidad de la atención y reduce la capacidad resolutiva del sistema.

El SERUM: 45 años de parche

En las zonas más alejadas, quienes sostienen la atención suelen ser los médicos SERUM: recién egresados cumpliendo su año rural obligatorio. Cuando termina, se van.

“Si la atención depende de profesionales que permanecen un año y luego se van, no tenemos una política sostenible de recursos humanos; tenemos una rotación permanente de reemplazo”, asegura Galán-Rodas, quien explica que hay además un cálculo que pocas veces se menciona: entre 2015 y 2025, 75,575 profesionales realizaron el SERUM sin recibir remuneración del Estado. Si esas plazas hubieran sido pagadas, la factura habría sido de aproximadamente S/ 4,965 millones. Una parte importante de la atención en el primer nivel se ha sostenido, en la práctica, con trabajo gratuito.

El problema no empieza ni termina con los especialistas. El 95% de las postas y centros de salud del país opera sin las condiciones mínimas para funcionar: les falta equipamiento, infraestructura en buen estado o ambas cosas a la vez. Un médico SERUM que llega a una posta sin equipo de diagnóstico, sin medicamentos y sin conectividad no puede hacer mucho más que derivar. Y derivar, en zonas rurales o amazónicas, puede significar horas de viaje hacia un hospital que tampoco tiene los especialistas que se necesitan. La brecha no es solo de personas: es de todo el sistema que debería rodearlas.

Tres herramientas interactivas

La investigación se plasma en una serie de herramientas, a través de un especial interactivo realizado por el área de Nuevas Narrativas, que transforma esta información en recursos útiles.