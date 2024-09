¿El Colegio de Psicólogos ha tenido algún tipo de reunión con algún funcionario del Ministerio de Educación para tocar el tema de salud mental en los estudiantes?

“Se estableció una mesa de diálogo para analizar las funciones del psicólogo en colegios y asegurar los contratos, ya que de los 2,800 psicólogos en 2023, en 2024 se estaban reduciendo a 2,500, lo que generó preocupación”.



¿Cómo considera que ha sido la colaboración del Colegio de Psicólogos con los Ministerios de Educación y Salud? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Se les ha escuchado?

“Hubo un acercamiento, meses de trabajo, pero nada más. Les decimos que debemos mejorar los perfiles de los psicólogos para que trabajen. Ellos nos dicen que no hay plata. Si la ley está dando un mandato, eso se está incumpliendo”.



¿Cómo afecta la resolución ministerial 009, que fue aprobada en enero del 2024, en la duración de los contratos de los psicólogos? ¿Se cumple o no?

“El cumplimiento de la ley no garantiza estabilidad para que el profesional pueda involucrarse, comprometerse con su trabajo y lograr los objetivos que demanda la institución. Es lamentable, pero ese es el juego político que tienen las autoridades”.



¿Estaríamos hablando entonces de la responsabilidad de más de un ministerio?

“El Ministerio de Educación no solicita ni incrementa las partidas para la contratación. Por otro lado, el Ministerio de Economía dice que no hay dinero para poder contratar. Entonces son estos dos ministerios los responsables”.



¿Existe algún pedido del Colegio de Psicólogos para revertir esta situación?

“Al Ministerio de Economía, que vea esto como una inversión para el futuro del país y el desarrollo humano de nuestros niños. También se pide a la presidenta (Dina Boluarte) incrementar el presupuesto para brindar apoyo emocional a todos los niños peruanos”.



¿Qué propuestas de soluciones plantea?

“Una de las soluciones que el Colegio de Psicólogos del Perú plantea es la inclusión de los 120 mil estudiantes de psicología a las planillas educativas escolares. Es decir, que puedan hacer sus prácticas preprofesionales en las instituciones educativas públicas para, de esa manera, aumentar el número de psicólogos por institución”.



¿Y considera necesaria la implementación de alguna solución, no tanto de manera general, sino en las mismas aulas?

“Es importante educar en salud mental a los estudiantes, con la finalidad de que los alumnos comiencen a gestionar sus emociones, tanto de la ansiedad, tensión, ira, desesperanza; y aprendan a manejar la frustración natural dentro de un entorno académico”.

Miguel Vallejos

Decano del Colegio de Psicólogos de Perú