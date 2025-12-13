Alerta por la nueva variable de la influenza A H3N2: la posible llegada al Perú, los principales afectados y sus síntomas

El crecimiento de los casos de las personas con influenza o gripe A H3N2 subclado K en países de Europa, Asia y de Norteamérica ha llamado la atención de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), incluso han lanzado una alerta epidemiológica y han pedido a las autoridades sanitarias a estar vigilantes.

Luis Quiroz, ministro de Salud, indicó que la influenza A H3N2 no presenta “ningún tipo de variación de las condiciones clínicas” con respecto a las anteriores, por lo que consideró que “no reviste ningún signo de alerta”. Aseguró que hay una cobertura de vacunación contra la influenza del 60% en los mayores de 60 años y que dicha dosis tiene una efectividad del 70%. Descartó que exista actualmente un desabastecimiento de vacunas en los centros médicos.

Luis Quiroz, ministro de Salud. (Foto: Minsa)

La vacunación contra la influenza en el Perú y en otros países de Sudamérica se inicia en abril, cuando empieza la temporada de otoño y antes de la llegada del invierno, informó Martín Yagui, funcionario del Viceministerio de Salud Pública.

Explicó que la vacuna contiene tres subtipos de virus influenza, como el A H1N1, el A H3N2 y el virus influenza tipo B, pero cada uno de esos subtipos mutan. “Todos los años la OMS monitorea el cambio de estos virus y eso hace que cada año haya una vacuna especial de acuerdo con el virus influenza que ha circulado en el hemisferio norte, como Europa y Estados Unidos”, indicó.

Lugares de vacunación La vacuna se encuentra disponible de manera permanente en los centros de salud del primer nivel de atención Ingresa a este link para conocer la ubicación de los establecimientos que cuentan con disponibilidad de vacuna contra la influenza.

Yagui indicó que la vigilancia o el monitoreo de las personas que llegan del extranjero “no es una medida que se recomiende”, ya que “no es muy efectiva”, pues indicó que un gran porcentaje de las personas infectadas de algún virus respiratorio “son asintomáticas”, por lo que recomendó la vacunación.

No obstante, el Minsa indicó que ha activado, ante la llegada de visitantes al Perú, los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y ha organizado los servicios de salud para una respuesta oportuna.

La influenza A H3N2 subclado K llegará de todas maneras a Sudamérica, advirtió médico infectólogo

El médico infectólogo Juan Carlos Celis indicó que “de todas maneras” la influenza A H3N2 subclado K llegará a Sudamérica y que se reportarán casos en el Perú, ya que habrá movilidad de personas y llegada de visitantes durante las fiestas de fin de año.

En diálogo con El Comercio, el especialista explicó que aún no se determina si la influenza A H3N2 subclado K desencadena cuadros graves o no, pero aseveró que dicha influenza siempre causa más casos de hospitalización que otras gripes comunes.

“La A H1N1 y la A H3N2 son las que más hospitalizaciones causan, por ello genera una alerta que haya una variante en Inglaterra, España y Estados Unidos que esté causando una gripe fuerte, pero es una gripe que puede llevar a que una persona sea hospitalizada”, afirmó.

“Son gripes estacionales, pues empiezan en el norte y después vienen al sur, por lo que es inevitable que dicha variante llegue en estas fiestas, sobre todo porque habrá más movilidad, más viajes. Estoy seguro que el Instituto Nacional de Salud (INS) ya está vigilando porque todo el tiempo se mueven de norte a sur, por eso es inevitable que tengamos casos peruanos”, agregó.

Juan Carlos Celis, médico infectólogo.

“El subclado K es una variante del A H3N2 y genera preocupación porque han encontrado como 42 mutaciones, ya que esos virus mutan todo el tiempo. Y como está causando un aumento inusitado de casos en esta temporada, entonces piden vigilar a este virus porque puede ser que tenga mayor gravedad”, refirió.

Síntomas

Celis indicó que las personas con influenza A H3N2 subclado K presentan síntomas como congestión nasal, dolor de garganta, fiebre y mucho dolor de cuerpo. Un grupo de pacientes podría desarrollar cuadros de bronquitis, acompañado de una persistente tos por varios días.

El especialista remarcó que un grupo más pequeño desarrollará neumonía, principalmente las personas mayores de 60 y los menores de 5 años, así como a las personas con comorbilidades, como diabetes, hipertensión, entre otras. “Ellos son los que tienen mayor riesgo de hospitalización”, aseveró.

“Por eso todos los años hay una vacuna para el norte y una vacuna para el sur, (las autoridades) van vigilando cómo se van moviendo (las mutaciones) para ir actualizando las vacunas (contra la influenza) para esos grupos de alto riesgo”, afirmó.

Celis recordó que las gripes causan en todo el mundo la muerte de 150 mil a 200 mil personas al año. Por ello, recomendó intensificar la vacunación contra la influenza en las personas vulnerables, pues aseguró que el porcentaje no llega ni al 50% en dicho grupo.

El sistema de salud peruano no está preparado si los casos de la influenza A H3N2 crecen, advirtió Maguiña

Ciro Maguiña, médico infectólogo tropicalista, precisó que la influenza A H3N2 tiene el mismo comportamiento de mutación y síntomas parecidos que el COVID, pero que no tiene el mismo grado de virulencia.

“Este nuevo subtipo K es una mutante que se ha encontrado en esas zonas (de Europa y Norteamérica) y con los viajes llegará (al Perú), pero esto sucede donde hay cambios estacionales, que siempre hacen que muten estos virus. No es un nuevo hallazgo, es parte de lo que sucede anualmente, por eso es que las vacunas que se emplean para la influenza incluyen la cepa mutante de cada año para proteger”, afirmó el especialista.

“Los síntomas son muy parecidos a los del COVID, pero es menos virulento que el COVID en sus variantes que hemos conocido. Sus síntomas son muy parecidos a la famosa gripe, que es la influenza clásica”, agregó.

Ciro Maguiña es médico infectólogo tropicalista.

Maguiña advirtió que, en caso esta variante de la influenza crezca en magnitud, el sistema de salud peruano no está preparado porque no hay más camas UCI ni respiradores. “Todo lo que habíamos aprendido de la pandemia hemos retrocedido”, afirmó.

Maguiña indicó que la vacuna que se aplica contra la influenza solo protege un 60% y que el resto son medidas de bioseguridad que se debe aplicar cada persona.

Recomendaciones

Ciro Maguiña indicó que las personas vulnerables y con comorbilidades deben aplicarse de manera obligatoria la vacuna contra la influenza. Recomendó el lavado de manos de manera constante y que, en caso de presentar síntomas, la persona tiene que usar mascarilla, no asistir a su centro de trabajo ni a las fiestas de fin de año. También aconsejó a los ciudadanos con síntomas de gripe a no asistir a lugares de gran concurrencia y no dar la mano ni dar beso durante los saludos, tal como se hacía durante la pandemia.

Por su parte, el epidemiólogo Antonio Quispe indicó que el nuevo subclado K ha causado preocupación por su inicio temprano en Europa, su potencial de mayor tamaño epidémico y mayor carga en personas vulnerables, lo que sí implica “un gran riesgo”.

Antonio Quispe es médico infectólogo.

Además, remarcó que las temporadas dominadas por la influenza A H3N2 “tienden a golpear más a los adultos mayores” y a estresar más los sistemas de salud por el incremento de las hospitalizaciones.

“El subclado K no tiene evidencia de que sea más letal, pero sí es más contagioso y se transmite con mucha mayor facilidad por su capacidad de evasión inmune”, afirmó Quispe.

La alerta epidemiológica de la OPS por aumento de casos en Europa y Norteamérica

La Organización de la Panamericana de la Salud (OPS) reportó que, en Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. “Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones. No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores”, indicó la entidad.

Además, detalló que en la región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte , se observó un incremento sostenido, principalmente debido a la influenza de tipo A. “En los Estados Unidos de América y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2)”, refirió.

No obstante, la OMS enfatizó que en los datos de secuencias genética se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur

“Para la Región de las Américas, esta situación refuerza la importancia de vigilar estrechamente la evolución del virus (vigilancia genómica), mantener una alta cobertura de vacunación, tratar oportunamente los casos y asegurar la preparación ante una posible actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-26. Resulta fundamental que la población, en especial los adultos mayores y personas con factores de riesgo, reciban la vacuna contra la influenza, con el fin de protegerse individualmente y reducir la presión sobre los servicios de salud, en particular los de hospitalización”, afirmó la OPS.