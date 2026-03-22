El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, más conocido como Hospital del Niño, puso en marcha, desde inicios de año, la campaña de cirugías programadas, la cual se realiza un domingo de cada mes, con el objetivo de superar las 120 operaciones anuales en lista de espera de pacientes pediátricos y que requieren intervención quirúrgica.

LEE AQUÍ: Así cambiaría Lima si se elimina la ATU, una idea impulsada por nueve candidatos

La iniciativa, que forma parte del programa de desembalse quirúrgico impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa), contempla 12 jornadas a lo largo del año y proyecta beneficiar niños y adolescentes, principalmente afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), provenientes de diversas regiones del país.

Estas jornadas están orientadas a procedimientos de baja y mediana complejidad en especialidades como oftalmología, urología, odontología, cirugía de tórax y cardiovascular, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología y ginecología.

El jefe del Departamento de Cirugía del INSN de Breña, Raphael Jaramillo Samaniego, explicó que esta estrategia permite incrementar la capacidad de respuesta del instituto sin interferir con la programación habitual. “Nuestras jornadas quirúrgicas dominicales tienen un objetivo clarísimo: reducir la lista de espera de nuestros pequeños pacientes. Aprovechamos las salas de operaciones fuera del horario habitual para brindar una atención más oportuna y sin tantas demoras”, señaló.

Las intervenciones se desarrollan durante aproximadamente 12 horas continuas en dos salas de operaciones, lo que posibilita realizar hasta 12 cirugías adicionales por jornada. Para ello, se cuenta con un equipo multidisciplinario, quienes garantizan una atención segura y especializada.

MIRA AQUÍ: Andrea Vidal: las revelaciones en el caso tras la captura del presunto sicario

Asimismo, el especialista destacó que estas campañas no solo benefician a los pacientes, sino que también fortalecen el trabajo articulado entre los equipos de salud, optimizan el uso del bloque quirúrgico y contribuyen a mejorar la experiencia clínica del personal.

También Jaramillo Samaniego destacó el trabajo y la vocación de servicio del equipo multidisciplinario del INSN. “Contar con médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicas de enfermería, personal de farmacia y médicos residentes dispuestos a trabajar intensamente en dos salas de operaciones durante doce horas un domingo, refleja nuestro firme compromiso con la salud infantil”, acotó.

Con esta iniciativa, el instituto no solo optimiza el uso del bloque quirúrgico, sino que garantiza que más niños de todo el Perú accedan a una atención quirúrgica digna, segura y en el menor tiempo posible.

La estrategia de campaña de cirugías dominicales se viene implementando desde el 2024.

Cirugías benefician a pacientes de diversas regiones

Durante el primer trimestre del año, el INSN de Breña realizó más de 20 intervenciones quirúrgicas en servicios como oftalmología, urología y odontología.

Los menores atendidos provenían de Lima, Huaral (Región Lima), Tarma (Junín), Chachapoyas (Amazonas), Cañete (Región Lima), El Dorado (San Martín), Caraz (Áncash), Calca (Cusco), Huánuco y Junín, así como de distritos de la capital como Ate Vitarte, El Agustino, Comas y Santa Anita.