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INSN de Breña impulsa cirugías los domingos y proyecta superar las 120 operaciones anuales en lista de espera.
INSN de Breña impulsa cirugías los domingos y proyecta superar las 120 operaciones anuales en lista de espera.
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El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, más conocido como Hospital del Niño, puso en marcha, desde inicios de año, la campaña de cirugías programadas, la cual se realiza un domingo de cada mes, con el objetivo de superar las 120 operaciones anuales en lista de espera de pacientes pediátricos y que requieren intervención quirúrgica.

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