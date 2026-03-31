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Costa peruana soportará temperaturas al alzao este martes y miércoles. (Foto: Andina)
Costa peruana soportará temperaturas al alzao este martes y miércoles. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Algunos distritos de Lima y otros sectores de la costa central y norte presentarán un alza ligera y moderada de su temperatura desde hoy, 31 de marzo, hasta el miércoles 1 de abril según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

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