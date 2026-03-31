Algunos distritos de Lima y otros sectores de la costa central y norte presentarán un alza ligera y moderada de su temperatura desde hoy, 31 de marzo, hasta el miércoles 1 de abril según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En su más reciente informe sobre cambios de temperatura en el Perú, la institución informó que desde el martes 31 de marzo se presentará un incremento de temperatura diurna “en la costa norte y centro”.

Esta alza será de ligera a moderada intensidad, con escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que incrementará también la radiación ultravioleta (UV).

Clima en distritos de Lima según Senamhi

“El martes 31 de marzo se prevén temperaturas máximas entre 32°C y 37 °C en la costa norte y valores entre 30°C a 32 °C en la costa centro", precisó el Senamhi.

Alertas amarilla y naranja emitidas por Senamhi por incremento de temperatura y de caudal del río Cañete este 31 de marzo.

También pronostican que se registren ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 32 km/h en horas de la tarde en la costa norte y central del país.

Debido a las características de este pronóstico, el servicio ha establecido una alerta amarilla en todos los distritos y localidades alcanzadas por esta alza de temperatura que durará unas 37 horas.

Reporte hidrológico de Senamhi sobre río Cañete

El Senamhi emitió una alerta naranja en el río Cañete a su paso por el distrito de Lunahuaná porque tiene una tendencia ascendente debido a lluvias en la cabecera de cuenca.

Alertas amarilla y naranja emitidas por Senamhi por incremento de temperatura y de caudal del río Cañete este 31 de marzo.

Precisamente la Estación Hidrológica Socsi registró un caudal de 146,33 metros cúbicos por segundo a las 3 a.m. de este 31 de marzo, lo que supera el umbral amarillo para este río.

“Aléjate de la ribera del río y evita cruzar a pie corrientes de agua que superen tus rodillas”, destacó la institución.

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