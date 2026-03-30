En los terminales terrestres ubicados en la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, pasajeros reportaron un incremento repentino en las tarifas de los viajes interprovinciales en los últimos días. Esta situación, como es usual, se intensificaría durante el feriado por Semana Santa.

Un recorrido realizado por RPP confirmó que el alza promedio en los boletos es de aproximadamente cinco soles. Las empresas de transporte atribuyen este ajuste al encarecimiento del combustible, en medio de la actual crisis energética y factores internacionales que impactan en los costos operativos.

Usualmente el precio de los pasajes interprovinciales de bus se elevan durante feriados. / LENIN

Los usuarios temen que los precios podrían elevarse aún más desde este miércoles, con incrementos de hasta 50 % sobre sus tarifas habituales, impulsados por la alta demanda que genera el feriado por Semana Santa.

En la actualidad, las pizarras de las agencias ya reflejan este primer reajuste. Por ejemplo, los pasajes hacia Arequipa, que solían costar alrededor de 60 soles, ahora se ofrecen desde los 70. En tanto, viajar a Trujillo tiene un costo aproximado de 45 soles, mientras que las rutas hacia Ica y Cusco presentan tarifas referenciales de 30 y 90 soles, respectivamente.

Muchos pasajeros señalaron que sus desplazamientos no responden a fines turísticos, sino a viajes por motivos familiares o laborales, lo que limita su capacidad de postergar los traslados.

La misma situación se aprecia en el interior del terminal terrestre de Yerbateros, en San Luis. Exitosa reportó un ligero incremento en los pasajes hacia el centro del país, debido al alza en los precios de los combustibles y, además, por el inicio de la Semana Santa.

En este mismo contexto, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) estimó que más de 1.3 millones de personas se movilizarán en el transporte interprovincial durante el feriado largo de Semana Santa, uno de los periodos de mayor demanda del año.

Según la entidad, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril se realizarán cerca de 20 mil viajes interprovinciales desde más de 300 terminales terrestres autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel nacional.

La Sutran precisó que la demanda crecerá entre 8 % y 10 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando alrededor de 1.2 millones de personas se trasladaron por vía terrestre hacia destinos del norte, centro y sur del país.