Resumen

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Precios de pasajes interprovinciales se elevaron ligeramente por el alza de combustibles
Precios de pasajes interprovinciales se elevaron ligeramente por el alza de combustibles
Por Redacción EC

En los terminales terrestres ubicados en la avenida 28 de Julio, en el distrito de La Victoria, pasajeros reportaron un incremento repentino en las tarifas de los viajes interprovinciales en los últimos días. Esta situación, como es usual, se intensificaría durante el feriado por Semana Santa.

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