Resumen

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Cabe resaltar que actualmente hay más de 700 000 DNI impresos listos para ser entregados a los usuarios a nivel nacional.
Cabe resaltar que actualmente hay más de 700 000 DNI impresos listos para ser entregados a los usuarios a nivel nacional.
Por Redacción EC

En medio del feriado por Semana Santa, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que continuará atendiendo al público para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), en una medida orientada a que la ciudadanaía pueda realizar diversos trámites y, sobre todo, votar en las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril.

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