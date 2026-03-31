En medio del feriado por Semana Santa, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que continuará atendiendo al público para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), en una medida orientada a que la ciudadanaía pueda realizar diversos trámites y, sobre todo, votar en las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril.

Alta demanda de documentos pendientes

Cabe resaltar que actualmente hay más de 700 000 DNI impresos listos para ser entregados a los usuarios a nivel nacional.

Recojo de DNI en agencias habilitadas

Se habilitarán sedes en Lima y regiones para recoger DNI durante Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección.

Jueves 2 de abril: Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú.

Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú. Viernes 3 de abril: Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional.

Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional. Sábado 4 de abril: A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI.

A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI. Domingo 5 de abril: Reniec pondrá a disposición 58 oficinas a nivel nacional que atenderán para la entrega del Documento Nacional de Identidad.

Recomendaciones para los usuarios

La entidad registral indicó que, si los ciudadanos ya tramitaron su DNI de manera presencial o virtual, por la web de Reniec, deben de verificar si su documento se encuentra listo para el recojo. Para ello a través de este ENLACE.

Si el trámite del DNI se encuentra al 100%, los usuarios pueden acudir a la agencia que seleccionaron vía web o en donde realizaron la gestión para recogerlo. Reniec recomienda verificar el horario de atención establecido en dicha sede antes de acudir.

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