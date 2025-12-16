La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió que se registrarán oleajes de ligera intensidad en el litoral centro y sur del país desde este martes 16 hasta el viernes 19 de diciembre.

Según el aviso oficial, en el litoral norte, que comprende desde Tumbes hasta Salaverry, en La Libertad, las condiciones del mar se mantendrán dentro de lo normal.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

No obstante, en el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, el estado del mar será regular, mientras que desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, en Ica, se espera el arribo de oleaje ligero a partir de hoy.

En el litoral sur, que abarca desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero también se presentará desde este martes. La DHN precisó que estos eventos tendrán mayor impacto en zonas con playas abiertas o semiabiertas.

Ante este escenario, la Marina exhortó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y a las empresas vinculadas a actividades acuáticas a adoptar medidas de prevención para evitar accidentes o daños materiales.

Asimismo, recomendó a la población costera y a quienes realizan labores portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas acatar las disposiciones de seguridad que se establezcan.

Clasificación del estado del mar