Del 26 al 29 de julio, el pasaje Porta, ubicado frente al Parque Kennedy en Miraflores, se transformará en un festín de aromas, música y peruanidad desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 p.m.
Del 26 al 29 de julio, el pasaje Porta, ubicado frente al Parque Kennedy en Miraflores, se transformará en un festín de aromas, música y peruanidad desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 p.m.
Por Redacción EC

Para celebrar el orgullo nacional con auténtico sabor y contrapunto criollo, la asociación Dulce Perú prepara una edición verdaderamente especial de la Feria de Postres y Panes Patrios. Del 26 al 29 de julio, el pasaje Porta, ubicado frente al Parque Kennedy en Miraflores, se transformará en un festín de aromas, música y peruanidad desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 p.m.

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