La municipalidad de Barranco informó que ha venido adoptando distintas acciones ante la inminente entrega en concesión de un área de la playa Las Sombrillas a la empresa Capital Properties S.A.C.
A través de un comunicado, recordó que el contrato de concesión fue suscrito en el año 2005 por la gestión del entonces alcalde Martín del Pomar y comprende un área de 10 mil metros cuadrados de dicha playa.
Indicó que el pasado 24 de octubre la Procuraduría Pública Municipal de Barranco interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° 31, que desestima su pedido de no ejecución del laudo arbitral.
“La ejecución de dicho laudo implicaría la inminente pérdida del área concesionada en la Playa Las Sombrillas”, señaló la comuna de Barranco.
Al respecto, la alcaldesa del distrito, Jessica Vargas, dijo a “Buenos Días Perú” que en la concesión se planeaba construir un centro comercial con restaurantes, un casino y estacionamiento.
Según explicó, tras la concesión, la empresa no ejecutó el proyecto en los diez años siguientes. Cuando presentó la iniciativa en 2011, la municipalidad la rechazó. Aquello desencadenó un arbitraje que el distrito perdió.
“Estamos indignados. Aquí trabajan miles de familias y vienen deportistas todos los días. Esta playa pertenece a Barranco, pero también a todos los limeños”, dijo al noticiero.
