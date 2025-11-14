El Primer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste solicitó al Poder Judicial que condene a penas efectivas, incluyendo cadena perpetua, a un total de 25 personas, miembros de la organización criminal ‘La Nueva Jauría del Norte’.
Dicha banda estaba dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y usurpación agravada.
Según la acusación fiscal, esta organización actuó principalmente en el distrito de Ventanilla, donde extorsionaba a trabajadores de construcción civil y empresarios, y controlaba el mercado de tráfico ilícito de drogas en la zona de Pachacútec.
Sus víctimas fueron dirigentes sindicales, representantes de asociaciones civiles y ciudadanos que se oponían a sus fines criminales, algunos de los cuales fueron asesinados con extrema crueldad y ferocidad.
La investigación, efectuada por el despacho del fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, permitió determinar que ‘La Nueva Jauría del Norte’ causó la muerte de 25 personas, y provocó heridas por proyectil de arma de fuego en otras siete, además de que extorsionaba a una empresa de construcción a través del cobro de cupos.
Entre los acusados figuran los cabecillas, Omar Castañeda y Juan Sulca, además de otros 15 imputados, para quienes se ha solicitado un total de 64 penas de cadena perpetua. En tanto, para otros siete imputados vinculados a la organización criminal se ha solicitado penas de hasta 35 años de prisión.
Como parte del requerimiento acusatorio, el representante del Ministerio Público solicitó el decomiso de S/ 26 420, así como de una minivan incautada durante la diligencia de detención.
También se incautaron armas de fuego, 456 municiones y varios teléfonos celulares sujetos al decomiso. Además, se solicitó el pago de una reparación civil de S/ 2 millones 932 mil 302.41 a favor del Estado y de las víctimas.
