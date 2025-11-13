La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que iniciará acciones penales contra el grupo de personas que atacó a un equipo de fiscalización y quemó una miniván que había sido intervenida por prestar servicio sin autorización. El hecho ocurrió en la avenida Javier Prado, cerca del cruce con San Luis, en San Borja.

Según la ATU, la Procuraduría denunciará a los responsables por los delitos de resistencia a la autoridad, daño a la propiedad, exposición al peligro mediante incendio y lesiones. La miniván, de placa BSU-181, acumulaba sanciones por informalidad superiores a S/1,3 millones y operaba sin SOAT ni revisión técnica.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El vehículo había sido retenido durante un operativo en San Isidro, en el marco del estado de emergencia, y estaba siendo trasladado al depósito cuando la grúa fue interceptada por sujetos a bordo de dos autos.

Los agresores descendieron, golpearon a los fiscalizadores y rociaron combustible sobre la miniván antes de prenderle fuego, poniendo en riesgo al conductor de la grúa, transeúntes y otros choferes.

“Estamos frente a vándalos que sin el menor respeto a la autoridad ni a la vida, exponen al peligro no solo a nuestro personal, sino también a los transeúntes. Esta clase de acciones no nos amilanan en nuestro propósito de lograr un transporte seguro”, afirmó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

El general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito, indicó que se revisarán cámaras de seguridad y videos registrados durante la intervención para identificar plenamente a los responsables. La denuncia incluirá imágenes de municipalidades y del propio personal atacado.