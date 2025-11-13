En pleno estado de emergencia, choferes informales incendiaron su miniván y agredieron a un miembro de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para impedir que el vehículo sea llevado al depósito. El hecho que ocurrió al promediar las 8 y 30 de la mañana en el distrito de San Borja, afortunadamente no dejó heridos.

Imágenes de Canal N muestran cuando personal de la ATU, junto a una grúa, desplazan la miniván por algunos metros, minutos después, llegan sujetos desconocidos a bordo de una camioneta y tratan de impedir que el operativo continúe.

Varios de ellos hacen bambolear la unidad para frenar que sea retirada de la vía, sin embargo, al ver que no podían poder cumplir su cometido le prenden fuego. Hasta el lugar del incidente llegaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú para apagar las llamas.

También se dio a conocer que otras unidades intentaron bloquear el paso.

Pavel Flores, fiscalizador de la ATU, indicó que para evitar más actos vandálicos, se contó con la ayuda de la Policía de Tránsito del Perú.

Buses desviaron sus rutas

El tránsito vehicular se paralizó por casi media hora en el cruce de las avenidas Javier Prado con San Luis. También, los buses del Corredor Rojo desviaron su recorrido. Se exhortó a los conductores a tomar vías alternas y no generar congestionamiento.