La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste obtuvo 36 meses de prisión preventiva para Martina Hernández, madre de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’.

La medida fue dictada por el Poder Judicial tras declararse fundada la apelación presentada por el Tercer Despacho de dicha fiscalía.

La imputada afronta investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos. En una primera instancia, había conseguido el beneficio de arresto domiciliario al argumentar que padecía una discapacidad severa sustentada en un informe médico.

Sin embargo, durante la apelación, el fiscal Leonardo Guffanti y la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste demostraron que no existían registros clínicos que acreditaran dicha condición.

La Dirección Regional de Salud de Ica confirmó además que la investigada no tenía antecedentes médicos ni atenciones recientes que justificaran su supuesto estado de salud.

Con estos elementos, el tribunal decidió revocar el arresto domiciliario y dictar prisión preventiva por 36 meses contra Hernández, quien permanecerá bajo custodia hasta que el INPE determine el penal donde cumplirá la medida.

'El Monstruo' está detenido actualmente en Paraguay. Foto: Andina

Como se recuerda, ‘El Monstruo’ es investigado como líder de ‘Los injertos del cono norte’, red delictiva presuntamente dedicada a la extorsión y otros delitos en Lima y Callao.