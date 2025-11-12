El accidente ocurrió al promediar las 9 y 30 de la mañana. Foto: GEC
El accidente ocurrió al promediar las 9 y 30 de la mañana. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

Usuarios reportaron un violento choque entre dos vehículos en el cruce de las avenidas Angamos con Velazco Astete en el distrito de Surco al promediar las 9 y 30 de la mañana de hoy, miércoles 12 de noviembre.

Al lugar llegaron hasta seis unidades de los Bomberos del Perú para atender la emergencia.

Según testigos, el auto de marca Subaru habría estado a excesiva velocidad por lo que terminó impactando con otro vehículo de color rojo. Producto del impacto, quedó con las llantas hacia arriba.

