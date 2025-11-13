El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que, entre el domingo 9 y el martes 11 de noviembre, se registraron tres fulguraciones solares consecutivas que impactaron el territorio nacional con menos de 24 horas de diferencia. Estas emisiones de alta energía incrementaron de manera significativa el viento solar que llega a la Tierra.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, señaló que actualmente el planeta enfrenta “un intenso flujo de partículas energéticas”, uno de los más potentes observados en lo que va del año.

La actividad solar desencadenó una tormenta geomagnética de nivel G4, explicó Danny Scipión, director de Ciencias del Geoespacio de la institución. Este fenómeno alcanzó un índice de perturbación magnética de 8, con su punto más alto alrededor del mediodía del 12 de noviembre.

El IGP monitorea en tiempo real los efectos de esta tormenta sobre el ecuador magnético a través del radar ionosférico del Radio Observatorio de Jicamarca, además de magnetómetros, ionosondas y receptores GPS/GNSS que permiten evaluar el comportamiento del clima espacial sobre el Perú.

Según el organismo, este tipo de eventos puede generar fallas en comunicaciones por radio e interferencias en equipos que dependen de sistemas de posicionamiento satelital.

Scipión recordó que en mayo de 2024 una tormenta similar afectó gravemente los GPS de maquinaria agrícola en Canadá, lo que evidencia el impacto que estos fenómenos pueden tener en las actividades humanas.

“En mayo del año pasado, se registraron intensas tormentas geomagnéticas en Canadá que ocasionó que varios tractores con localización GPS, usados por agricultores, perdieran su rumbo y quedaran inutilizados por varias horas, demostrando que este tipo de eventos afectan seriamente las actividades de la civilización. De allí la importancia de estudiarlos y monitorearlos”, precisó Scipión.