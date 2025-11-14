Hernán Medrano Marin
Dosaje etílico a chofer que causó accidente en Arequipa fue tomado 6 horas después: ¿Es confiable esta prueba?
De acuerdo con las pesquisas en torno al accidente en Camaná, región Arequipa, que dejó 37 muertos, el conductor que habría ocasionado el fatal hecho se encontraba manejando en ese momento con alcohol en la sangre. Sin embargo, según el examen respectivo, la cantidad detectada (0,25 g/l) se halla por debajo del límite permitido por ley (0,50 g/l). Lo llamativo aquí es que la prueba respectiva se tomó pasadas 6 horas de ocurrido el siniestro, lo que según expertos consultados por El Comercio no es lo más ideal en estos casos, pues disminuye la exactitud de los resultados. Esto también fue advertido por el Ministerio Público de Arequipa.

