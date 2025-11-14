Dosaje etílico a chofer que causó accidente en Arequipa fue tomado 6 horas después: ¿Es confiable esta prueba?

No obstante, cabe mencionar que la Policía Nacional precisó que el tiempo transcurrido desde el siniestro hasta que se realizó la prueba respectiva para determinar el grado de alcohol en la sangre del conductor, fue de aproximadamente 10 horas. Es decir, de ser cierto, los resultados se alejarían aun más de la fidelidad requerida.

El accidente dejó 37 personas fallecidas y 24 heridas. La fiscalía local inició las diligencias "urgentes e inaplazables" para determinar las responsabilidades en el hecho | Foto: Ministerio Público

El accidente vehicular ocurrió la madrugada del miércoles, a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito arequipeño de Ocoña, cuando un bus interprovincial de la empresa Llamosas cayó a un abismo de 200 metros de profundidad, dejando 36 muertos y 24 heridos.

Según las investigaciones preliminares, la unidad vehicular, que partió de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, chocó frontalmente primero con una camioneta de color blanco que presuntamente había invadido el carril contrario. El conductor de este vehículo fue identificado como Hennry Branddy Apaclla (35).

Esto originó que el vehículo interprovincial perdiera el control y se desbarrancara. El chofer de esta unidad fue una de las personas que perdieron la vida.

Todo sobre el dosaje etílico tomado

De acuerdo con el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, el conductor Hennry Apaclla dio positivo en el examen de dosaje etílico cualitativo, que determina si la persona bebió o no alcohol. Sin embargo, tras ser sometido a una prueba cuantitativa, que mide el grado exacto de alcohol en la sangre, esta arrojó una cifra menor al límite permitido por ley (0,50 g/l).

Según informó este jueves el Ministerio Público del distrito fiscal de Arequipa, dicha prueba cuantitativa realizada al investigado reveló que tenía 0,11 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de la evaluación, precisando que la muestra fue tomada después de 6 horas del siniestro.

El conductor de la camioneta, Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari, se encuentra en el hospital con custodio policial. Foto: difusión.

Por ese motivo, fiscalía indicó que solicitará exámenes auxiliares y una prueba retrospectiva del dosaje etílico. Asimismo, señaló que está pendiente aun el informe técnico de tránsito que realiza la policía especializada para determinar las causas del accidente, la realización de pericias al vehículo, entre otras diligencias.

En tanto, la Policía Nacional difiere en el tiempo transcurrido entre el fatal accidente y la realización del examen cuantitativo de sangre. Señala que este último se llevó a cabo entre el mediodía y la 1 de la tarde del jueves, es decir, casi 10 horas después de sucedido el siniestro, lo que reduciría aun más la certeza de los resultados.

Situación del conductor

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná presentó la madrugada de este jueves, la solicitud de detención judicial en caso de flagrancia, por el plazo de 7 días, para Henry Apaclla, conductor de la camioneta que habría ocasionado el accidente.

La fiscal adjunta al provincial Sandra Pérez Infantas realizó el requerimiento a fin de garantizar la presencia del conductor durante los actos de investigación que se deben realizar para esclarecer lo ocurrido y determinar su situación legal.

Henry Rey Apaclla Ñaupari con custodio policial. Foto: difusión.

Cabe decir que el imputado fue internado en el hospital de Camaná a consecuencia del accidente, con custodia policial permanente, para luego ser trasladado a la comisaría. Él es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado, en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.

Según pudo conocer El Comercio, durante la tarde de este jueves, se desarrolló la audiencia de detención preliminar en contra de Henry Apaclla.

¿Cómo se comporta el alcohol en la sangre?

Jamile Wakim-Fleming, hepatóloga de Cleveland Clinic, explicó a El Comercio que el alcohol puede detectarse en la sangre durante un periodo que suele ir de 6 a 12 horas después de la última bebida. Este tiempo puede variar según la cantidad ingerida, el peso corporal, el sexo y la rapidez con que el hígado metaboliza el alcohol. Por ello, indicó que, en general, las pruebas médicas o de alcoholemia son más precisas hasta ese límite de horas, ya que el nivel de alcohol en sangre disminuye progresivamente a medida que el cuerpo lo procesa.

“El cuerpo elimina el alcohol de forma relativamente constante: el hígado puede metabolizar casi una bebida estándar por hora, lo que equivale a una tasa de eliminación promedio de 0.015 g/dL por hora de concentración de alcohol en sangre. Esto significa que, si una persona tiene 0.08 g/dL, necesitaría entre cinco y seis horas para volver a un nivel de cero, siempre que no continúe bebiendo", señaló.

Asimismo, Wakim-Fleming precisó que el alcohol se absorbe rápidamente a través del estómago y el intestino delgado, alcanzando su nivel máximo en la sangre entre 30 y 90 minutos después de beber. “Luego, el hígado comienza a descomponerlo mediante enzimas que lo transforman en acetaldehído y, posteriormente, en sustancias menos tóxicas que se eliminan por la orina, el sudor y la respiración”, detalló.

Conductor que chocó con bus siniestrado en Arequipa dio positivo en dosaje etílico. (Foto: Composición)

En tanto, la experta agregó que el cuerpo necesita, para eliminar por completo el alcohol de la sangre, de 12 a 24 horas en promedio, aunque algunos residuos metabólicos pueden permanecer más tiempo en orina o cabello. “Por eso, incluso si la persona se siente sobria, aún podría haber trazas detectables en un análisis más especializado“, sostuvo.

Por su parte, el Dr. Daniel Angulo, director de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, resaltó que el metabolismo del alcohol tiene muchos factores. Uno es la edad del paciente. Mientras más joven, existe mayor procesamiento del alcohol en la sangre. Otro factor tiene que ver con las enfermedades subyacentes: personas con algún tipo de daño hepático pueden absorber o procesar menos alcohol.

“Aparte de eso también el peso del paciente, o sea, mientras más grasa tenga, más tiempo se queda el alcohol dando vueltas en la sangre. Además, si la persona ingirió alimentos antes o durante el consumo de alcohol, la absorción se reduce”, acotó.

Por su parte, Jesús Trejo, director académico de la carrera de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Autónoma del Perú, manifestó que el alcohol etílico puede detectarse en la sangre por un tiempo limitado después de su consumo. “En la mayoría de las personas, el alcohol permanece detectable entre 6 y 12 horas, aunque en casos de ingestas elevadas puede llegar hasta 24 horas”, explicó.

Añadió que el organismo metaboliza el alcohol a un ritmo relativamente constante, cerca de 0,15 gramos por litro de sangre cada hora. Sin embargo, subrayó que este proceso puede variar por diversos factores individuales, entre ellos:

Consumo crónico de alcohol, que puede acelerar o retardar el metabolismo.

Especialmente en las mujeres, pues suelen tener menor porcentaje de agua corporal que los hombres.

Estado nutricional y tipo de alimentos ingeridos, pues pueden retrasar la absorción y modificar la metabolización.

Factores genéticos, como la ausencia o menor actividad de ciertas enzimas metabólicas.

Edad, ya que en jóvenes y adultos mayores el proceso puede ser más lento.

Salud hepática, especialmente enfermedades que afectan al hígado.

Uso de medicamentos que interfieren con el metabolismo del alcohol.

¿Es confiable esta prueba?

Teniendo en cuenta todos estos factores, y que el hígado podría metabolizar alrededor de 0.12 g de alcohol por litro por hora, en promedio, el Dr. Daniel Angulo comentó a El Comercio que se espera que aproximadamente la mitad del alcohol que se ha ingerido podría ser metabolizado entre las primeras 4 a 6 horas. Además, se espera que la totalidad de alcohol sea eliminado entre las 22 y 26 horas del término de la ingesta.

“Sobre que ha pasado un número de horas posconsumo, hay algo que debemos tomar en cuenta. Nadie sabe, por ejemplo, si durante esas horas la persona pudo estar tomando una gran cantidad de agua, que ayuda a diluir la cantidad de alcohol en la sangre. Entonces, en un mundo ideal la prueba cuantitativa debería realizarse en las primeras 4 horas “, expresó.

El dosaje etílico cualitativo solo determina si se ingirió o no alcohol. La prueba cuantitativa precisa el nivel exacto de alcohol en la sangre. / EPENSA CENTRO

En cuanto al examen retrospectivo de alcoholemia, detalló que lo que ha pedido la fiscalía es realizar una prueba más especializada con la muestra ya utilizada, a manera de proyectar la cantidad de alcohol que pudo tener la persona al momento del accidente. “Eso sí es posible, pero tiene que hacerse bajo ciertos parámetros“, sostuvo.

Por otro lado, Jesús Trejo indicó que el alcohol en sangre se elimina de forma bastante constante. En promedio, la mayoría de las personas metaboliza alrededor de 0.15 g/L por hora, aunque este valor puede variar según los factores mencionados.

Esto significa que, por ejemplo, si una persona presenta un nivel de 1.0 g/L, tardará aproximadamente 6 a 8 horas en que el alcohol deje de ser detectable, siempre considerando que cada organismo puede comportarse de manera diferente.

“En términos generales, desde un punto de vista teórico y bajo condiciones estándar, la presencia de alcohol en sangre suele desaparecer después de 8 horas, aunque este tiempo puede variar en personas con metabolismo más lento, con ingestas más altas o que padecen de algunos de los factores mencionados”, expresó.

En todo caso, los expertos coinciden en que mientras más rápido se lleve a cabo la prueba de alcoholemia de forma cuantitativa, es decir, en las primeras horas de ocurrido el accidente, más precisos y certeros serán los resultados.

Bus tenía ruta autorizada por el GORE

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que el bus que se accidentó la madrugada de este miércoles en el distrito de Ocoña (Camaná, Arequipa), tenía autorización regional emitida por el Gobierno Regional de Arequipa. Por este motivo, su fiscalización no correspondía de manera directa a la Sutran.

Así lo precisó el vocero de la entidad, Carlos Brusso, quien explicó que pese a que el vehículo de la empresa Llamosas, que cubría la ruta Chala–Arequipa, transitaba por la carretera Panamericana Sur, una vía nacional, contaba con un título habilitante de transporte regional.

Brusso agregó que la supervisión y control de estas unidades corresponde a la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional, dado que no se trata de rutas interprovinciales nacionales.

En cuanto al monitoreo de velocidad, dijo que en el caso de los buses regionales, incluso si circulan por vías nacionales, el control técnico y de velocidad también recae en los gobiernos regionales.