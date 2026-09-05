Este sábado 5 de setiembre, Arequipa es sede de la primera Réplica del CADE Escolar, iniciativa de IPAE Acción Empresarial y la Universidad Católica San Pablo que busca fortalecer la ciudadanía activa y los valores democráticos entre escolares líderes de 4. ° y 5. ° de secundaria. El Comercio es aliado estratégico de esta iniciativa.

La jornada se desarrolla desde las 7:30 a.m. y se extenderá hasta 6 p.m. en el campus de la mencionada casa de estudios y reune a 150 estudiantes de diez colegios. Se trata de un evento previo al CADE Escolar, cuya primera edición se realizó el año pasado en Lima, y busca acercar esta experiencia a otras regiones del país.

Los jóvenes debatirán sobre temas de coyuntura educativa (Foto: César Bueno) / CesarBuenoO

Durante la réplica en Arequipa, El Comercio participa realizando el taller “Reporteros en Acción”, en el que todos los escolares convocados producirán videos periodísticos para redes sociales con reportes sobre prevención frente a huaicos y otras emergencias en Arequipa. Los equipos trabajarán historias, denuncias o situaciones relevantes de su entorno y pondrán en práctica criterios de veracidad, responsabilidad y uso adecuado de la información. El video ganador será publicado en las redes sociales de El Comercio.

Además, la réplica de CADE Escolar contará con exposiciones, espacios de diálogo con líderes de la región, actividades formativas y un almuerzo entre los estudiantes y representantes invitados. Los colegios participantes competirán, también, por becas para asistir al CADE 2026, previsto para el 10 de octubre en el colegio San Agustín de Lima.