Periodistas y editores de El Comercio participaron como jurado en el taller.
Periodistas y editores de El Comercio participaron como jurado en el taller.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

Este sábado 5 de setiembre, Arequipa es sede de la primera Réplica del CADE Escolar, iniciativa de IPAE Acción Empresarial y la Universidad Católica San Pablo que busca fortalecer la ciudadanía activa y los valores democráticos entre escolares líderes de 4. ° y 5. ° de secundaria. El Comercio es aliado estratégico de esta iniciativa.