De Gamarra para La Victoria: así se confeccionó la Bandera Nacional más grande izada de 500 m²
Imponente. En lo alto de la Plaza Manco Cápac, en el corazón de La Victoria, ondea una bandera roja y blanca de 495 metros cuadrados, la más grande del Perú. Su confección estuvo a cargo de empresarios y trabajadores del emporio de Gamarra, quienes plasmaron sus manos en la tela como símbolo de esfuerzo colectivo. Creada en 2020 por el centenario de creación política del distrito, esta monumental bandera fue izada nuevamente este lunes como emblema de unidad e identidad nacional.

