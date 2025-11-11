De Gamarra para La Victoria: así se confeccionó la Bandera Nacional más grande izada de 500 m²

Pero una bandera de tales características, necesita un mástil de grandes proporciones para soportar los casi 250 kilos de tela que la conforman. Es así que el estandarte fue izado en un mástil de 54 metros de altura, colocado también en la Plaza Manco Cápac como bastión del orgullo victoriano y del esfuerzo colectivo de los comerciantes gamarrinos.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

EL izamiento de la bandera se llevó a cabo en la Plaza Manco Cápac. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

Este acto también responde al Decreto Supremo publicado recientemente que dispone medidas de fortalecimiento de la identidad nacional, como el izamiento obligatorio de la bandera y la entonación del Himno Nacional todos los lunes a las 8 a.m. en todas las entidades públicas del país, con la participación de la máxima autoridad de cada institución.

También se establece que cada domingo se realice el izamiento de la bandera en las plazas principales de las municipalidades, con participación de las autoridades políticas locales y representantes civiles.

“Cada vez que veamos estos colores, recordemos quiénes somos: somos peruanos orgullosos de serlo, y cuando nos unimos, somos capaces de vencer cualquier adversidad”, expresó el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien presidió la ceremonia de izamiento de la bandera.

¿Cómo se confeccionó la bandera?

La elaboración de esta bandera requirió del apoyo y coordinación de los emprendedores de Gamarra, de distintos rubros, quienes se unieron bajo una sola causa: darle un regalo significativo al distrito de La Victoria por sus 100 años de creación y resalta un símbolo de peruanidad del que todos se sientan parte.

“Es así que nace la idea de confeccionar una bandera de grandes proporciones“, contó Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, a El Comercio. Si bien en el último tiempo se han creado más de una bandera cuyas medidas exceden las medidas estándar, la de La Victoria es la más grande que se ha izado hasta el momento en todo el territorio nacional.

Emprendedores de Gamarra se encargaron de la confección de la bandera.

“Esa bandera fue un regalo de Gamarra al distrito de La Victoria por sus 100 años, era una fecha super importante. En el 2020, nos consultaron qué regalo significativo podríamos hacer en representación de Gamarra. Entonces, se llegó a la conclusión de hacer esta bandera, de unas dimensiones super grandes”, detalló Saldaña.

Es así que los emprendedores de Gamarra se pusieron manos a la obra. El sector textil junto a los proveedores aportaron toda la tela. Se necesitó poco más de 500 metros. Asimismo, los confeccionistas, desde sus talleres, se encargaron de la costura, el corte y el diseño del escudo que va en el centro de la bandera. Para ello, primero se tuvo que hacer el diseño en una escala más pequeña y así dimensionar la escala que se iba a necesitar, verificando que tenga la proporción adecuada.

“Entonces, se previeron todos los detalles: planificación, estrategia, el aporte de la tela, la costura, el estampado. Se pensó en una tela, por ejemplo, que no destiña, que sea muy resistente al tiempo. Han pasado ya 6 años desde que la hicimos: empezamos en febrero del 2020 y nos tomamos casi 30 días la elaboración. Nos fijamos que todo calce, que todo cuadre bien“, sostuvo Saldaña.

Mientras un grupo de empresarios se encargaba de la confección, la colonia puneña que también representa a Gamarra elaboraba el mástil, el cual también tuvo que ser de una considerable magnitud para soportar la colosal bandera.

Se necesitó más de 500 metros de tela y diseños del escudo a pequeña escala.

El mástil de 54 metros de largo consta de un tubo de fierro de alta resistencia. Es tan pesado que se tuvo que utilizar varias grúas para levantarlo y colocarlo firmemente en la Plaza Manco Cápac.

“Se tuvo que buscar el mástil no solo de las proporciones que se requería, sino también que tenga la resistencia necesaria, tanto en material como en la pintura. Esta última fue igual a la que se usa para los barcos, que resiste el paso del tiempo“, precisó Saldaña.

Antes de ser entregada a la Municipalidad de La Victoria, la bandera fue desplegada en su totalidad en las calles de Gamarra, siendo una postal que quedó para el recuerdo y significó el triunfo de la unidad y cooperación entre gamarrinos. Ya extendida, el estandarte ocupó casi más de media cuadra, de una de las calles más anchas y grandes de Gamarra como es Unanue.

“Como 100 personas más o menos se necesitaron para poder sostener y levantar la bandera. Una vez que llegó el momento de su traslado, vinieron soldados quienes con todo el cuidado debido la llevaron hacia su destino final”, explicó Saldaña.

Alcalde llama a la unidad

En entrevista con este Diario, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, confirmó que esta imponente bandera fue confeccionada con motivo del centenario del distrito, celebrado el 2 de febrero de 2020. Su elaboración y donación estuvieron a cargo de empresarios de Gamarra, la colonia puneña y diversas asociaciones victorianas, que también contribuyeron con el mástil que la sostiene.

“El mensaje que queremos dar es la unidad. Izar esta bandera es muy importante porque ayuda a reforzar el civismo. Cada vez hay menos conocimiento sobre los símbolo patrios, la bandera, el escudos, la escarapela. En un acto que simboliza el recuperar nuestra identidad que habíamos perdido totalmente“, manifestó.

Antes de dársela a la municipalidad de La Victoria, la bandera se extendió en las calles de Gamarra.

El burgomaestre añadió que la unidad que se busca fortalecer entre los peruanos debe estar más viva que nunca, especialmente en un contexto en el que —dijo— el país libra una guerra contra la delincuencia organizada. “Los peruanos somos muy fuertes cuando estamos unidos. El país necesita paz y tranquilidad para poder progresar. Tenemos muchos recursos, pero no los estamos aprovechando”, expresó.

Por otro lado, el alcalde señaló que en la municipalidad hay gran expectativa por la llegada del último tramo del año, una de las etapas más comerciales. En ese marco, anunció el lanzamiento de la estrategia “Navidad segura”, junto con otras iniciativas destinadas a brindar tranquilidad a los ciudadanos y garantizar que puedan acudir a Gamarra y sus alrededores a realizar sus compras sin contratiempos.

Se consideró un más igual de imponente, de más de 50 metros de largo. (Foto: Municipalidad de La Victoria)

“Las calles de La Victoria van a tener 1 millón de personas todos los días a partir de la próxima semana. Todo el país viene a comprar. Ahora mismo de provincias llegan a abastecerse y en el mes de diciembre son los de Lima quienes van a comprar los regalos. Tenemos que estar preparados con zonas de evacuación, mejorar la transitabilidad, para que sea una compra agradable, familiar y cómoda”, subrayó.