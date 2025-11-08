La historia detrás del gran forado en Av. Gambetta: vehículos a punto de caer al abismo

Ocurrió lo que era de esperarse. El mal estado en que se encuentra un tramo del kilómetro 3,5 de la Av. Néstor Gambetta, en Ventanilla, sigue ocasionando estragos. Un nuevo derrumbe ha generado que el forado que se ha ido formando debajo de la plataforma a través de los años y que había dejado un carril (de sentido sur a norte) prácticamente en el aire, se extienda y alcance la parte superior de la pista, poniendo en riesgo a los miles de vehículos que transitan por esta vía.

Esta alarmante situación ya había sido advertida por El Comercio en el 2023 y también hace un par de semanas. Sin embargo, el problema ha escalado y ahora el forado ha adquirido mayor tamaño, tanto que se puede observar hasta casi la mitad de la carretera.

(Foto: Joel Alonzo)

Nuevamente, El Comercio llegó hasta el kilómetro 3,5 de la Av. Néstor Gambetta este viernes, y pudo ratificar el pésimo estado en que se encuentra la vía, así como la situación de abandono en la que está desde el 2018. Cabe mencionar que Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la encargada de administrar esta carretera y responsable de su mantenimiento.

El forado de casi 4 metros de largo abarca los dos carriles de sentido sur a norte. Al lado se encuentra un abismo, lugar donde ha ido a parar la parte de la plataforma que se ha desprendido. Durante el tiempo que este Diario estuvo en el lugar, no cesó de caer pequeños montículos de tierra y demás elementos debajo de la plataforma donde se sitúa la capa asfáltica de la pista. Esto muestra lo inestable del lugar y los continuos deslizamientos.

Además, el peligro va más allá, pues literalmente, el forado está a solo centímetros de extenderse hacia los otros dos carriles de sentido contrario, por donde actualmente siguen circulando vehículos, muchos de ellos de carga pesada, ya que esta vía conecta El Callao con el puerto de Chancay. Es decir, nada impediría que la plataforma se siga debilitando y termine por ceder en su totalidad, arrastrando hacia el abismo a las unidades que por allí transitan.

Por otro lado, si bien este tramo de la Av. Gambetta ha sido cerrado en el sentido sur a norte, no se observó mayor resguardo o medidas de seguridad que unos bloques de concreto colocados en uno de los extremos del tramo para evitar el pase de vehículos. Sin embargo, el sector sigue siendo accesible para peatones. Tampoco hay una adecuada señalización.

En riesgo latente de desplomarse

El kilómetro 3,5 de la Av. Néstor Gambetta es uno de los puntos donde más siniestralidad hay en la provincia del Callao. El 12 de agosto del 2024, tres personas resultaron heridas luego de que un camión se descarrilara en este punto e impactara contra dos mototaxis y un módulo de vigilancia municipal. Al interior de este último se encontraba una trabajadora del municipio.

Este no ha sido el único accidente ocurrido en la Av. Gambetta. La razón principal es el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra, así como la inoperancia de las autoridades en los últimos años para su reparación. En dicho tramo, la pista colinda con un arenal, sin ningún tipo de separación. Gran parte del muro que había cedió y cayó ya hace unos años producto de los constantes accidentes y la inestabilidad del suelo.

(Foto: Joel Alonzo)

Por ello, solo dos carriles de la vía funciona para ambos sentidos, exponiendo a pasajeros, conductores de vehículos y vecinos de los asentamientos humanos aledaños. Vale precisar que la Av. Néstor Gambetta, que une Ventanilla con Puente Piedra y otras zonas del Callao, es una autopista con alta afluencia de tránsito, donde circula gran cantidad de camiones y vehículos pesados todos los días. El paso de estos debilita cada vez más los cimientos de la plataforma, sobre todo en horas punta.

A todo esto se suma que en este punto la vía toma forma de una pequeña pendiente, lo que dificulta aún más el tránsito de unidades.

Provías Nacional, entidad del MTC encargada de la vía, inició en septiembre pasado, la recuperación de la plataforma afectada. Sin embargo, dos semanas después de la apertura provisional de este tramo de la vía, esta colapsó y se derrumbó parcialmente. Es decir, lejos de solucionar el problema, la autoridad estatal tomó medidas que lo agravaron.

Se trata de un tramo de 1 kilómetro -al inicio era de solo 300 metros-. De acuerdo con Provías Nacional, la intervención realizada comprendía restringir temporalmente el tránsito en los dos carriles en dirección sur a norte y habilitar la otra calzada para la circulación en ambos sentidos.

Asimismo, se había programado realizar trabajos de relleno y compactación, así como la colocación de mezcla asfáltica, instalación de señales de seguridad vial, control de tránsito y reposición de controles semafóricos. Además, indicó que se iban a instalar barreras de concreto, tachones reflectivos y postes delineadores para reforzar la seguridad vial en el sector.

Según Provías, la obra también incluía un muro de contención para brindar mayor seguridad al tránsito de vehículos. Cabe mencionar que el proyecto contaba con un financiamiento de S/218.100.

¿Qué ha dicho Provías Nacional?

Tras el último derrumbe ocurrido en este punto de la Av. Gambetta, a través de un comunicado, Provías Nacional informó que procedió a atender la emergencia. Asimismo, intentó deslindar responsabilidad por lo ocurrido, asegurando que fue ocasionado por el debilitamiento del talud producto de una excavación externa en la base de la vía.

“Un equipo técnico de Provías Nacional se encuentra en la zona en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla, implementando medidas para salvaguardar la seguridad de los usuarios. Para ello se ha dispuesto el cierre del transito en el tramo afectado”, sostuvo.

(Foto: Joel Alonzo)

Sin embargo, hay que precisar que este tramo ya había sido cerrado en el sentido sur a norte por el municipio de Ventanilla hace unas dos semanas, luego de que se produjera otro derrumbe durante la apertura provisional del sector por parte de Provías Nacional. Afortunadamente, en aquella ocasión, no hubo tragedia que lamentar.

En tanto, Provías Nacional agregó que para la recuperación definitiva y mejoramiento de la vía, que comprende la intervención de un tramo de 560 metros, ha convocado a una licitación pública. La presentación de propuestas se realizó ayer, y la buena pro se otorgará a mediados de noviembre.

“Los conductores que transiten por este tramo de la avenida Gambetta de sur a norte deberán continuar desde el cierre de la vía por la avenida Haya de la Torre, y quienes si dirigen de norte a sur por la misma avenida Gambetta”, añadió.

Cronología del problema

En junio del 2018, Provías Nacional anunció que, en base a un estudio geológico realizado en dicho año, iba a proceder a construir muros de contención en el km 3,5 de la Av. Néstor Gambetta para evitar la pérdida de la plataforma y recuperar las condiciones de transitabilidad de la vía. Sin embargo, ese año no se concretó nada.

Asimismo, la gestión del MTC del 2018 indicó que Provías Nacional, a través de la unidad gerencial de conservación, venía intensificando la colocación de señalización y dispositivos de seguridad necesarios a fin de mejorar la seguridad vial en el sector.

En el 2019, parte de la vía colapsó, generando la interrupción del tránsito en esta zona de Ventanilla. La Municipalidad del distrito, mediante sesión de concejo, declaró en emergencia la vía por el peligro que representaba. Ya en el 2020, empezaron los trabajos de rehabilitación. La obra comprendía un tramo de 150 metros y tenía una inversión de 2 millones de soles. Sin embargo, tras un tiempo corto, los trabajos se paralizaron.

Ya en el 2023, El Comercio acudió a la zona y constató el estado de abandono en que se encontraba la vía. Además, observó una falta de señalización y de elementos de seguridad que orienten a las unidades y peatones.

Por su parte, en aquella oportunidad, Provias Nacional informó a este Diario que había elaborado el expediente técnico “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao, Recuperación del Tramo entre la Progresiva Km 03+818 al Km 04+110 (292 metros lineales)”, aprobado mediante RD N° 956-2022-MTC/20. Asimismo, que venía desarrollando un nuevo expediente del muro de suelo reforzado de Gambetta, cuya culminación estaba previsto para enero del 2024. Estamos 2025 y todo sigue igual.

Afectación a la propiedad

Esta situación en el mencionado tramo de la Av. Néstor Gambetta afecta no solo a los vehículos que transitan por la zona, sino también a las familias que viven cerca y a las propiedades aledañas. Richard Weinstein es una de las personas que tiene un terreno justo al lado de la vía y que, a lo largo de los últimos años, se ha visto perjudicado por el mal estado de la misma. Los continuos accidentes y derrumbes han hecho mella en su propiedad.

En diálogo con El Comercio, comentó que se ha visto en la obligación de, con sus propios recursos, levantar parte de un pequeño muro como medida de protección. Explicó, además, que en este sector de la Av. Néstor Gambetta siempre se genera tráfico debido a la gran cantidad de vehículos —entre ellos camiones y unidades de carga— que se concentran principalmente en horas punta.

Weinstein señaló que ha hecho llamados constantes a Provías para que atienda este problema y adopte las medidas pertinentes para el mantenimiento y reparación de esta importante avenida.

(Foto: Joel Alonzo)

Fruto de ello, hace unos meses Provías Nacional se comunicó con él para hacerle llegar una propuesta: pagarle un monto determinado a cambio de expropiarle parte del terreno que tiene al lado de la vía y retirar el muro de contención que había construido. De esa manera, la entidad estatal podría realizar sin inconvenientes el reforzamiento y la reparación de dicho tramo.

“Era menos de lo que yo había gastado, pero les dije que iba a aceptar igual con tal de terminar con todo y vivir en paz. Así que acepté la propuesta. Pero pasan unas semanas y me mandan una carta pidiendo la nulidad de todo lo que me habían ofrecido”, señaló.

Weinstein indicó que, ante su reclamo e insistencia en que debían ejecutar la obra, Provías Nacional dejó de responderle las llamadas y los mensajes. Sin embargo, al poco tiempo decidieron avanzar con los trabajos. No obstante, en lugar de ejecutar dos carriles en el sentido sur a norte, optaron por habilitar solo uno. Así, en los primeros días de octubre de este año abrieron la carretera “de forma provisional”. Dos semanas después, el tramo volvió a colapsar y se derrumbó parcialmente.

“Son improvisados y cero diligentes. Aquí uno se da cuenta de la negligencia con que hacen las cosas. Yo les envié una carta notarial con fotos que advertían cómo la tierra se estaba cayendo. Les dije que se había abierto un forado por el paso de los vehículos y que se iba a venir abajo. Pero no me contestaron”, expresó.