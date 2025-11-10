Equipos técnicos de Provías Nacional y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismos adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron una jornada de monitoreo del tránsito vehicular y evaluación de rutas alternas ante la afectación registrada en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el distrito de Ventanilla.
LEE: Estado de emergencia: entró en vigencia medida que prohíbe a dos personas circular en una misma moto
La labor conjunta tuvo como propósito optimizar los desvíos temporales implementados desde el cierre parcial de la vía, con el fin de atender las necesidades de traslado de conductores, peatones y operadores de transporte público y de carga.
Newsletter Buenos días
Desde que se detectó la socavación en un tramo de 560 metros, el MTC dispuso rutas alternas para mantener la conectividad. Los vehículos que circulan de sur a norte deben continuar por la avenida Haya de la Torre, mientras que los que se desplazan de norte a sur lo hacen por la misma avenida Néstor Gambetta.
Durante la jornada técnica, los especialistas de Provías Nacional y la ATU evaluaron nuevas opciones de desvío, que serán comunicadas al público una vez definidas. En paralelo, el personal de fiscalización de la ATU permanece en la zona afectada para agilizar el tránsito y reforzar el ordenamiento vial, reduciendo los inconvenientes a los usuarios.
Asimismo, Provías Nacional continúa con el proceso para la recuperación definitiva del tramo dañado. Según el cronograma, el 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la Licitación N.º 002-2025-20.1, lo que permitirá iniciar los trabajos de rehabilitación de los 560 metros comprometidos.
MÁS: San Juan de Lurigancho: DRELM recomienda suspender clases presenciales por incendio en almacén de plásticos
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirmó su compromiso de garantizar una movilidad segura, fluida y eficiente, mediante acciones coordinadas entre sus entidades adscritas y la Policía Nacional, así como con la pronta ejecución del proyecto de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, una vía clave para el tránsito entre el Callao y Lima Metropolitana.
TE PUEDE INTERESAR
- Cusco: tres muertos y más de 30 heridos tras despiste y vuelco de bus interprovincial en Espinar
- San Juan de Lurigancho: bomberos desplegaron 24 unidades para atender incendio de gran magnitud
- Cercado de Lima: Policía frustra robo de vehículo y se enfrenta a delincuentes armados
- INPE incauta celulares y equipos tecnológicos en penal de máxima seguridad de Challapalca
- Ate: mototaxista fue acribillado frente a la huaca de Puruchuco
Contenido sugerido
Contenido GEC