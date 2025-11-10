MTC, ATU y PNP coordinan acciones para mantener fluidez vehicular en la Av. Néstor Gambetta. (Foto: MTC)
MTC, ATU y PNP coordinan acciones para mantener fluidez vehicular en la Av. Néstor Gambetta. (Foto: MTC)
Redacción EC
Redacción EC

Equipos técnicos de Provías Nacional y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (), organismos adscritos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (), junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron una jornada de monitoreo del tránsito vehicular y evaluación de rutas alternas ante la afectación registrada en el , en el distrito de Ventanilla.

La labor conjunta tuvo como propósito optimizar los desvíos temporales implementados desde el cierre parcial de la vía, con el fin de atender las necesidades de traslado de conductores, peatones y operadores de transporte público y de carga.

Desde que se detectó la socavación en un tramo de 560 metros, el MTC dispuso rutas alternas para mantener la conectividad. Los vehículos que circulan de sur a norte deben continuar por la avenida Haya de la Torre, mientras que los que se desplazan de norte a sur lo hacen por la misma avenida Néstor Gambetta.

Durante la jornada técnica, los especialistas de Provías Nacional y la ATU evaluaron nuevas opciones de desvío, que serán comunicadas al público una vez definidas. En paralelo, el personal de fiscalización de la ATU permanece en la zona afectada para agilizar el tránsito y reforzar el ordenamiento vial, reduciendo los inconvenientes a los usuarios.

Asimismo, continúa con el proceso para la recuperación definitiva del tramo dañado. Según el cronograma, el 12 de noviembre se otorgará la buena pro de la Licitación N.º 002-2025-20.1, lo que permitirá iniciar los trabajos de rehabilitación de los 560 metros comprometidos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reafirmó su compromiso de garantizar una movilidad segura, fluida y eficiente, mediante acciones coordinadas entre sus entidades adscritas y la Policía Nacional, así como con la pronta ejecución del proyecto de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, una vía clave para el tránsito entre el y Lima Metropolitana.

