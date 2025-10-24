La obra inició el 3 de octubre del presente año. Vecinos reclaman mayor seguridad. Foto: CPN Noticias Facebook
La obra inició el 3 de octubre del presente año. Vecinos reclaman mayor seguridad. Foto: CPN Noticias Facebook
Redacción EC
Redacción EC

En horas de la tarde, usuarios reportaron que se produjo un derrumbe en el km 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, distrito de . Esta obra que inició el pasado 3 de octubre estaba destinada facilitar el tránsito vehicular de sur a norte para vehículos livianos menores a tres toneladas.

Tras el colapso, las autoridades procedieron a cerrar de maneta total hasta que las empresas encargadas evalúen la situación y refuerzo de la vía.

Cabe señalar que la vía, de cuatro carriles, no solo une los distritos de Ventanilla con Puente Piedra, si no facilita la circulación de transporte de carga pesada provenientes del Puerto de Chancay al Puerto del Callao o viceversa.

¿Qué dijo la Municipalidad de Ventanilla?

A través de un comunicado, la comuna precisó que la construcción está a manos de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “para realizar la apertura de una vía provisional y descongestionar esta avenida, en tanto dure la convocatoria a licitación de dicha obra consistente en la renovación total e instalación de un nuevo muro de contención”.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades competentes para que aclaren lo sucedido y lleven a cabo las investigaciones necesarias, garantizando transparencia en la información para la comunidad.

“Pedimos al MTC que se dé lo más pronto el inicio de esta obra que viene siendo postergada más de 7 años y que genera incomodidad y caos vehicular”, puntualizaron.

El MTC asignó S/ 218.00, aunque el presupuesto se completará una vez se elabore el expediente técnico correspondiente.

