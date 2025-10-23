El Perú busca reducir la contaminación plástica en los próximos años. Para ello, el Ministerio del Ambiente presentó la Hoja de Ruta de Acción para una Economía Circular del Plástico.

Actualmente, el país genera más de un millón de toneladas de residuos plásticos al año, de los cuales casi la mitad se maneja de forma inadecuada y solo el 9% se recicla. La hoja de ruta plantea revertir esta situación con la meta de disminuir en 80% la contaminación plástica y elevar la circularidad del plástico al 44% hacia el 2040.

El documento, elaborado junto con la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos (NPAP Perú) y WWF Perú, plantea una transformación del sistema actual de manejo de residuos.

Se proponen 24 intervenciones estratégicas, que van desde limitar el uso de plásticos de un solo uso hasta impulsar el reciclaje y la valorización de materiales.

El plan busca además integrar a recicladores informales, mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad, promoviendo una transición justa hacia una economía más sostenible.

Esta hoja de ruta plantea no solo reducir la contaminación, sino también generar empleo, reducir desigualdades y mejorar la competitividad del país.

“La hoja de ruta representa la guía estratégica que liderará el trabajo de la Plataforma Nacional de Acción de Plásticos en Perú. Con ello, buscamos reducir la contaminación plástica, incrementar la circularidad de los plásticos en la economía y la circularidad de la economía en general en Perú”, señaló Kurt Holle, director de WWF Perú.

Por su parte, Pedro São Simão, del Global Plastic Action Partnership, destacó que el Perú se suma a una red regional de países como México, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que ya avanzan en políticas similares.