Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Beneficios para pagar extorsiones? Otro proyecto de APP propone congelar deudas de las víctimas
Resumen de la noticia por IA
¿Beneficios para pagar extorsiones? Otro proyecto de APP propone congelar deudas de las víctimas

¿Beneficios para pagar extorsiones? Otro proyecto de APP propone congelar deudas de las víctimas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“¿Cuál es el sentido de crear un registro de personas extorsionadas? Lo que hay que hacer es combatir es la extorsión, poner penas severas para los extorsionadores”. El congresista Juan Carlos Lizarzaburu, de Alianza para el Progreso (APP), cuestionó así el proyecto de ley que propone elaborar una lista de víctimas de extorsiones para congelar sus deudas en el sistema financiero y evitar que cierren sus negocios por el pago de cupos. El problema es que este congresista es coautor de la iniciativa legislativa presentada en febrero pasado y que se encuentra en las comisiones de Economía y de Defensa Nacional.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC