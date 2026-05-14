Extorsionadores no identificados incendiaron una combi de transporte informal con el conductor en su interior esta madrugada en Santa Anita, en la urbanización Las Praderas mientras el trabajador, identificado como Jorge Janapa (45), descansaba dentro de su unidad de trabajo.

El vehículo de placa AKZ667 fue incendiado sin previo aviso por los atacantes que, según la Policía Nacional, serían miembros de la banda criminal ‘El Clan del Norte’.

Los vecinos de la zona auxiliaron a la víctima y apagaron las llamas con sus propios recursos antes de que el fuego destruyera la unidad por completo. Personal médico trasladó de emergencia al afectado al hospital Hipólito Unanue por las quemaduras que sufrió antes de ser rescatado. Actualmente, el conductor permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Familiares de la persona que alquila el vehículo denunciaron constantes amenazas desde hace meses por la falta de pago de cupos. Los delincuentes exigen un monto de 200 soles por inscripción y cuotas diarias a los transportistas de la ruta óvalo Santa Anita-Ceres. La banda utiliza la aplicación WhatsApp para enviar videos y mensajes intimidatorios a sus víctimas.

Agentes de la comisaría del sector y peritos de Criminalística recolectaron evidencias en el lugar del siniestro. Las autoridades analizan los restos de combustible y la manta del afectado hallados en la escena del crimen. Además, revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales para identificar a los sujetos que iniciaron el fuego.