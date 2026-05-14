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La combi quedó inutilizable y su chofer sufrió lesiones graves en Las Praderas, en Santa Anita. (América TV)
La combi quedó inutilizable y su chofer sufrió lesiones graves en Las Praderas, en Santa Anita. (América TV)
Por Redacción EC

Extorsionadores no identificados incendiaron una combi de transporte informal con el conductor en su interior esta madrugada en Santa Anita, en la urbanización Las Praderas mientras el trabajador, identificado como Jorge Janapa (45), descansaba dentro de su unidad de trabajo.

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