La delincuencia no para. El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que extorsionadores amenazaron a un grupo de operarios mientras realizaban labores de limpieza de cauces en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, como parte de una estrategia preventiva frente a posibles lluvias e inundaciones.

Reggiardo precisó que fueron diez sujetos armados, todos a bordo de un vehículo, quienes llegaron y amedrentaron a los obreros de la Municipalidad Metropolitana de Lima.