El actual burgomaestre de la capital afirmó que “no permitirá que organizaciones criminales interfieran con las labores públicas". Foto: Andina
El actual burgomaestre de la capital afirmó que “no permitirá que organizaciones criminales interfieran con las labores públicas". Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

La delincuencia no para. El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que extorsionadores amenazaron a un grupo de operarios mientras realizaban labores de limpieza de cauces en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, como parte de una estrategia preventiva frente a posibles lluvias e inundaciones.

Reggiardo precisó que fueron diez sujetos armados, todos a bordo de un vehículo, quienes llegaron y amedrentaron a los obreros de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Mercado San Jacinto: PNP incauta 2 mil autopartes valorizadas en 400 mil soles


TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC