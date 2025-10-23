La delincuencia no para. El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, denunció que extorsionadores amenazaron a un grupo de operarios mientras realizaban labores de limpieza de cauces en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, como parte de una estrategia preventiva frente a posibles lluvias e inundaciones.
Reggiardo precisó que fueron diez sujetos armados, todos a bordo de un vehículo, quienes llegaron y amedrentaron a los obreros de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
