A pesar del estado de emergencia por 30 días impuesto por el Gobierno de José Jerí para combatir la ola de criminalidad, en el distrito del Rímac, el ataque a los obreros que realizan obras de saneamiento sigue. Esta vez, un hombre fue acribillado delante de sus amigos cuando tomaba una gaseosa. Es el tercer ataque contra los trabajadores, los dos primeros fueron el 24 de setiembre y 2 de octubre.

Según Buenos Días Perú, el fallecido y sus amigos estaban trabajando por encargo del municipio en el asentamiento Flor de Amancaes. En cuestión de segundos, el agresor se acercó y le disparó cinco veces sin miramiento alguno. El delicuente huyó en una motocicleta y dejó a Jesús Rojas Barbarán tendido.

A pesar de ser auxiliado y llevado a un centro de salud en la parte posterior de una camioneta de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegó cadáver.

No hay seguridad en el Rímac

Los vecinos exigen mayor presencia policial y de Serenazgo por los constantes ataques que se registran en la zona. Comentan que es a partir de las 7 de la mañana llegan los obreros para empezar sus labores, sin embargo, hoy, las acciones están paralizadas.

Aún no se sabe si el ataque ha sido contra del municipio o de Roja Barbarán. Se desconoce también que haya recibido mensajes amenazantes.

Atentados en setiembre e inicios de mes

Imágenes del matinal muestran cuando llegan sujetos en una moto y tras llamar a los obreros, les disparan. Afortunadamente, no hubo ningún muerto. Luego, el 2 de octubre, con el mismo modus operandis, agreden a otras dos personas más y le dejan un mensaje extorsivo.

La PNP señala que la banda ‘Los Injertos del Rímac’ estaría detrás de estos ataques.

Medidas en cárceles en estado de emergencia

Entre las disposiciones están:

Una visita semanal para los internos del régimen cerrado ordinario.

Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial.

Sólo podrán recibir visitas de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.

Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las fuerzas armadas.

Cabe señalar que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará las pruebas de confiabilidad mediante el uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y también a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).