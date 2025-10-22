Un bus de transporte público se despistó y terminó estrellándose frontalmente contra una base de concreto del Metro de Lima, en plena avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).El accidente, ocurrido a pocos metros de la estación Santa Rosa, generó pánico entre los pasajeros que se encontraban a bordo en las primeras horas de la mañana.

Según información del Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada minutos después de las 6:00 a. m. de este miércoles, movilizando al menos cuatro unidades de rescate hacia la zona.

Chofer de bus que chocó contra el Metro de Lima. (Foto: Captura/Facebook/TV San Juan)

Testigos indicaron que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos, mientras que el cobrador del vehículo quedó atrapado y tuvo que ser liberado por los bomberos tras varios minutos de trabajo.

Una pasajera que viajaba en el bus contó a Panamericana Televisión que el siniestro ocurrió “de un momento a otro” y que el conductor perdió el control sin motivo aparente.La mujer descartó que el bus estuviera compitiendo con otra unidad, como suele ocurrir en algunas rutas del transporte urbano.

Bus del Consorcio Roma sufre aparatoso accidente cerca de la estación Santa Rosa del Metro de Lima. (Foto: Captura/Facebook/TV San Juan)

Por su parte, el chofer, cuya identidad no fue revelada, aseguró que todo se debió a una falla mecánica.

“Se me rompió la dirección. Ha sido de la nada, amigo. Ha sido un accidente, algo fortuito” , explicó a las cámaras del medio.

Acciones de la ATU

A través de un comunicado en redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el vehículo siniestrado pertenece al Consorcio Roma y que contaba con revisión técnica vigente.La entidad precisó que su personal se encuentra recabando información para determinar las causas del hecho y coordina apoyo para los pasajeros afectados y sus familiares.

“ La ATU se encuentra recabando mayor información sobre las causas de este hecho a fin de determinar las acciones correspondientes”, señaló el organismo.