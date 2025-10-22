Luego del sismo en Tumbes de 6 grados que alertó a gran parte de la población norteña, la noche de ayer, martes 21 de octubre, cerca a la frontera con Ecuador, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se pronunció al respecto.

Cabe señalar que el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el temblor se registró a las 19:05 horas, con una profundidad de 70 kilómetros y epicentro ubicado a 36 kilómetros al sureste de la provincia de Zarumilla.

Tumbes. El sismo de 6.7 de magnitud afectó la infraestructura de varias viviendas. Foto: GEC

Balance de daños en Tumbes

A través de sus redes sociales, el COER de Tumbes emitió un boletín informativo, en el que descartó reportes sobre daños materiales debido al fuerte sismo.

RPP también indicó que las autoridades recorrieron los distintos hospitales de la región, confirmando que no hay personas heridas ni víctimas mortales debido al movimiento telúrico.

Además, el IGP precisó que hasta el momento no hay réplica alguna.

Sismo en 2023