Camino al colegio con miedo: escolares de Tumbes alertan sobre el aumento de la inseguridad

Ir al colegio debería ser parte de una rutina segura. Sin embargo, para muchos estudiantes de la I.E. Perú Canadá, ubicada en el asentamiento humano Los Cedros, en Andrés Araujo, Tumbes, el trayecto diario hacia las aulas se ha convertido en un recorrido marcado por la preocupación y el miedo.

I.E. Perú Canadá, ubicada en el asentamiento humano Los Cedros, en Andrés Araujo, Tumbes. (Foto: Karely Valladares)

Los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 25 alumnos —cinco por cada grado de secundaria—, complementados con entrevistas a docentes y personal administrativo, revelan que la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones en el entorno escolar. Sus efectos no solo se perciben en las calles, sino también en el bienestar emocional de los escolares, quienes manifiestan sentirse vulnerables durante el trayecto hacia la institución.

Según los resultados recogidos, el 68,5% de los encuestados considera que la inseguridad ciudadana representa un problema para la comunidad educativa. La cifra refleja una inquietud compartida frente a los hechos delictivos que ocurren en los alrededores y en distintos sectores de la ciudad.

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El dato más alarmante es que el 85,7% de los encuestados aseguró haber sentido temor durante el trayecto hacia la institución educativa. Esta percepción evidencia que la inseguridad afecta de manera directa a quienes deben recorrer diariamente las calles para ejercer un derecho fundamental: acceder a la educación.

El impacto también llega al aula. El 42,8% de los estudiantes encuestados considera que la inseguridad influye de alguna manera en sus actividades académicas, principalmente porque genera miedo, distracción y preocupación. Además, el 57% señaló que esta situación le produce estrés o intranquilidad, emociones que pueden afectar su bienestar y su desarrollo integral.

Ante este escenario, la comunidad escolar reconoce que la institución impulsa algunas iniciativas; sin embargo, estas aún resultan insuficientes. El 64,2% de los encuestados señaló que la I.E. Perú Canadá solo promueve ocasionalmente acciones para prevenir situaciones de inseguridad. Este resultado pone en evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, orientación y acompañamiento dirigidas a estudiantes, familias y vecinos.

Yuliana Ramos Delgado, docente de la institución, señaló que la inseguridad se ha convertido en una preocupación cada vez más presente en la región. “Desde que salimos de casa o del trabajo debemos estar atentos a cualquier situación que pueda poner en riesgo nuestra tranquilidad”, comentó. También destacó que la escuela cuenta con profesionales comprometidos y que existen iniciativas para realizar talleres y espacios de orientación sobre este problema.

Yuliana Ramos Delgado, docente de la I.E. Perú Canadá, en Tumbes. (Foto: Karely Elizabeth Valladares)

Para los estudiantes, las medidas más urgentes son claras: mayor vigilancia policial en los alrededores del colegio, instalación de cámaras de seguridad, mejor iluminación en las calles y charlas de prevención dirigidas no solo a escolares, sino también a las familias y vecinos de la zona.

La situación de la I.E. Perú Canadá refleja un problema que va más allá de una institución educativa. La inseguridad ciudadana afecta la vida cotidiana de los adolescentes, condiciona sus rutinas y puede interferir en su tranquilidad emocional. Por ello, garantizar rutas seguras hacia los colegios debe convertirse en una prioridad para las autoridades locales, la comunidad educativa y la ciudadanía.

Porque ningún estudiante debería sentir miedo al salir de casa para ir a aprender.

Para muchos estudiantes de la I.E. Perú Canadá ir al colegio se ha convertido en una experiencia marcada por la preocupación y el temor. (Foto: Sofía Hernández)