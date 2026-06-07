Corresponsales escolares: la niñez se hace oír en un momento clave para el Perú

Los corresponsales escolares de El Comercio han asumido la misión de dar voz a los niños y niñas de todo el Perú a través de notas periodísticas que ponen en agenda sus intereses y demandas para las próximas autoridades. Ellos no votan, pero tienen opinión.

La primera promoción del año está conformada por 220 escolares de 44 colegios de todas las regiones del país. Los jóvenes reporteros trabajan desde abril en crónicas, reportajes y entrevistas, en texto, audio y video, siempre bajo la mentoría de destacados periodistas del Grupo El Comercio.

Al igual que las dos promociones del 2025, los corresponsales escolares de esta edición inspiran sus investigaciones en el decálogo de la campaña ¡Vota por Mí!, con la que este Diario y Unicef buscan visibilizar las necesidades de la infancia en el contexto electoral.

CORRESPONSALES ESCOLARES Un programa con impacto Alianza estratégica El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es aliado en el Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio. Gran impacto Desde el retorno del programa, 3.400 menores se han convertido en corresponsales escolares. Han publicado más de 520 notas, que acumulan 2,6 millones de vistas en nuestra web. Mejores ciudadanos Los niños ejercitan su participación ciudadana y su compromiso con el país. Llevan talleres de temas como responsabilidad periodística y el buen uso de redes sociales.

Por ello, las notas que serán publicadas en pocas semanas en la página web de El Comercio abordan temas que van desde la relación de los adolescentes con la política y la democracia hasta cómo los escolares se organizan ante la crisis de inseguridad, entre otras historias.

El programa es una iniciativa emblemática de El Comercio que se extendió entre 1984 y el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef, como aliado estratégico, y con el auspicio de Movistar.