Corresponsales escolares: la niñez se hace oír en un momento clave para el Perú

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Los corresponsales escolares de El Comercio han asumido la misión de dar voz a los niños y niñas de todo el Perú a través de notas periodísticas que ponen en agenda sus intereses y demandas para las próximas autoridades. Ellos no votan, pero tienen opinión.
La primera promoción del año está conformada por 220 escolares de 44 colegios de todas las regiones del país. Los jóvenes reporteros trabajan desde abril en crónicas, reportajes y entrevistas, en texto, audio y video, siempre bajo la mentoría de destacados periodistas del Grupo El Comercio.
Al igual que las dos promociones del 2025, los corresponsales escolares de esta edición inspiran sus investigaciones en el decálogo de la campaña ¡Vota por Mí!, con la que este Diario y Unicef buscan visibilizar las necesidades de la infancia en el contexto electoral.
Alianza estratégica
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es aliado en el Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio.
Gran impacto
Desde el retorno del programa, 3.400 menores se han convertido en corresponsales escolares. Han publicado más de 520 notas, que acumulan 2,6 millones de vistas en nuestra web.
Mejores ciudadanos
Los niños ejercitan su participación ciudadana y su compromiso con el país. Llevan talleres de temas como responsabilidad periodística y el buen uso de redes sociales.
Por ello, las notas que serán publicadas en pocas semanas en la página web de El Comercio abordan temas que van desde la relación de los adolescentes con la política y la democracia hasta cómo los escolares se organizan ante la crisis de inseguridad, entre otras historias.
El programa es una iniciativa emblemática de El Comercio que se extendió entre 1984 y el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef, como aliado estratégico, y con el auspicio de Movistar.
Javier Álvarez
Representante de Unicef en el Perú
Este no es un domingo cualquiera. Se conmemora el Día de la Bandera y se define quién gobernará el país desde el 28 de julio.
El Día de la Bandera tiene un significado especial para la niñez que ve reflejados en el estandarte sus anhelos y el hogar donde se acoge a todas las infancias.
¿Cómo prepararnos para cumplir con esos sueños? Asegurando desde hoy mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para los niños, niñas y adolescentes. Porque si a los chicos y chicas les va bien desde ahora, a todos nos irá mejor mañana.
Convencidos de ello, y contagiados del sueño adolescente de un mejor país, El Comercio y Unicef impulsamos, en medio de este proceso electoral, la campaña Vota por Mí. A través de ella, adolescentes líderes de la costa, sierra y selva cocrearon un decálogo en el que plantearon diez situaciones que limitan su desarrollo. No se quedaron en la propuesta llamando y siendo recibidos por la gran mayoría de las agrupaciones políticas. No pararon hasta lograr que sus solicitudes fueran parte de los planes de gobierno.
Ninguna agrupación desdeñó este pedido. Crecer con salud física y mental, culminar la escuela y superar la pobreza fueron las preocupaciones adolescentes compartidas por todas. Queda poner más atención a temas como la prevención de la violencia, anemia y la educación, por mencionar algunos prioritarios.
Quien llegue a la Presidencia tendrá el deber de trabajar por hacer realidad los derechos y sueños de la infancia.
La ciudadanía, las organizaciones que trabajamos por la niñez y la prensa —incluidos los corresponsales escolares de El Comercio y Unicef— estaremos apoyándoles para que los compromisos asumidos se traduzcan en políticas públicas concretas.
Que el Vota por Mí de niñas, niños y adolescentes siga resonando hasta que las promesas realizadas a la niñez y adolescencia se cumplan.
Que la infancia sea esa bandera rojiblanca que une a peruanos y peruanas que la aman y defienden.