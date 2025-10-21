En una ceremonia solemne y cargada de simbolismo, Renzo Reggiardo Barreto asumió oficialmente la Alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para participar en las Elecciones Generales de 2026.

El acto se llevó a cabo este martes 21 de octubre, durante la sesión ordinaria de concejo N.º 19-2025, realizada en el Palacio Municipal.

“Hoy me presento ante ustedes con el corazón lleno de emoción, de gratitud y de profundo compromiso. Asumir la responsabilidad de ser alcalde Metropolitano de Lima es sin duda uno de los más grandes honores que un ciudadano puede recibir. Lo hago con humildad, con esperanza y con la firme convicción de que juntos podemos construir una Lima más segura, más justa y más humana”, expresó el nuevo alcalde durante su primer discurso oficial.

Durante la ceremonia de traspaso, Reggiardo agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a continuar la obra de su predecesor, a quien calificó como un “líder visionario”.

“ Quiero también expresar mi reconocimiento y gratitud a quien me ha dejado la vara muy alta. El exalcalde, amigo y hermano Rafael López Aliaga. Tu gestión deja huellas imborrables, obras de infraestructura, programas sociales y, sobre todo, atención a quien menos tiene, tu gran motor. Muchas gracias por tu compromiso”, señaló.

En otro pasaje de su discurso, Reggiardo reconoció los desafíos que enfrenta la capital, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

“Hoy nuestra ciudad enfrenta nuevamente momentos difíciles, la inseguridad ciudadana nos aqueja y nos preocupa a todos. Sé que muchas familias viven con miedo y que muchos vecinos sienten que la tranquilidad se ha ido perdiendo poco a poco. Como alcalde Metropolitano de Lima les prometo que me entregaré por completo para revertir esta situación ”, afirmó.

El flamante alcalde exhortó al presidente de la República, José Jerí, a trabajar de manera coordinada para enfrentar la criminalidad. “ Me comprometo a ejercer mi rol de liderazgo con firmeza, así como exhorto, de la manera más cordial, asumir ese rol al presidente José Jerí con honestidad y cercanía para que juntos podamos recuperar la paz y la tranquilidad que tanto merecemos”, dijo.

El nuevo burgomaestre destacó los principales avances logrados durante la gestión anterior, como las megaobras viales, la recuperación de los Hospitales de la Solidaridad y el Programa Hambre Cero, que brindó apoyo a las ollas comunes y a las zonas más vulnerables a través del Programa Agua de Emergencia.

Asimismo, resaltó los esfuerzos en seguridad ciudadana, como la entrega de 4,000 motocicletas y la creación del Grupo Especial de Intervención Municipal (GEIM), que ha permitido capturar bandas criminales gracias a denuncias ciudadanas.

Reggiardo reafirmó que su administración mantendrá y fortalecerá los programas sociales y de seguridad impulsados por López Aliaga, además de dar continuidad a los proyectos de infraestructura en marcha.

Anunció también que, en los próximos meses, se pondrá en funcionamiento el Centro de Comando C5 en Las Malvinas, el cual congregará más de 4,000 cámaras de videovigilancia y trabajará de forma articulada con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad en toda la capital.

“Lima nos necesita. Lima merece que dejemos de lado nuestras diferencias y trabajemos unidos por el bien común. Hoy les pido su confianza, pero también su participación, porque el futuro de Lima no depende solo del alcalde, sino de cada ciudadano que ama esta ciudad. Les invito a soñar conmigo, a construir una Lima segura, ordenada, moderna, solidaria y con oportunidades para todos”, declaró.

Finalmente, subrayó su compromiso con la lucha contra la delincuencia: “En estos meses me comprometo a trabajar duro para devolverle a Lima lo que la delincuencia le ha robado” , enfatizó el flamante alcalde metropolitano.