De 180 mil detenciones a setiembre de este año, menos del 2% es por extorsión, sicariato y banda criminal

Para nadie es un secreto que la extorsión, el sicariato y el secuestro son los principales delitos que imperan en nuestro país hoy en día. Su índice de ocurrencia ha incrementando en el último tiempo y parece no tener límite. No obstante, lejos de lo que uno podría creer, en lo que va del presente año (enero a setiembre) los detenidos en flagrancia por este tipo de ilícitos ni siquiera superan el 2% del total . Cabe mencionar que en anteriores ocasiones el Gobierno brindaba cifras dando a entender que la gran mayoría de detenciones estaban relacionadas a la criminalidad organizada. Nada más lejos a la realidad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE), fuente oficial sobre personas detenidas y sentenciadas en el país, de enero a setiembre del 2025, se han registrado 186.487 detenciones en flagrancia a nivel nacional .

Si bien esta cifra haría pensar que se trata, en su mayoría, de ranqueados delincuentes capturados por la Policía Nacional, al disgregar la data y diferenciarla según los tipos de delitos, podemos ver que no es así. Los delitos que vienen poniendo en jaque a la ciudadanía suman apenas el 1,80% : extorsión (0,79%), homicidio (0,51%), banda criminal (0,27%), secuestro (0,17%), organización criminal (0,05%) y sicariato (0,02%).

En tanto, la gran mayoría de detenidos en flagrancia son por conducción en estado de ebriedad o drogadicción (29,73%), agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar (17,56%), lesiones culposas (6,40%), receptación (5,69%), hurto agravado (4,74%), promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros (4,11%). Todos ellos suman 68,23% .

Este escenario de detenciones en flagrancia ha sido muy bien detallado por el analista de datos Juan Carbajal. Para ello, se valió de información del RENADESPPLE, el cual es alimentado por datos de la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles.

Falta más disgregación y transparencia

Carbajal precisó que los datos del RENADESPPLE son los más certeros respecto a los detenidos por diferentes delitos, aunque lamentó que esta información solo esté disponible a través de boletines estadísticos. Es decir, no hay datos abiertos para descarga como sí existe en el caso del Sinadef (diariamente) o Sidpol (mensualmente).

Asimismo, subrayó que sería de suma importancia que los datos sean disgregados y diferenciados según el tipo de delito, de modo tal que se visibilice todo el contexto y sin ningún sesgo. “Que sea público y abierto para que toda la ciudadanía esté plenamente informada”, indicó.

“Si bien hay boletines estadísticos, hay que precisar que aún hay un desfase en los informes que nos brindan debido a la demora en los registros de la PNP por los mismos archivos que comparten (Excel). Sería muy valioso, en todo caso, que hubiese de manera pública algún tablero virtual/dashboard en el cual podamos visibilizar esa información de manera interactiva”, explicó el analista.

Carbajal agregó que recién desde este año se han venido publicando estos boletines estadísticos, a razón de lo que se informaba en los denominados “cuartos de guerra” meses atrás, sobre la data del total de detenidos en flagrancia. Detalló que allí, el Gobierno y la PNP no disgregaban las cifras por tipo de delito.

“El Gobierno nos “inflaba” los números dando a entender que la gran mayoría de detenidos eran por delitos relacionados a la criminalidad e inseguridad. Por eso, el Ministerio Público hizo de conocimiento en aquel entonces que los detenidos por delitos relacionados a extorsión, sicariato y homicidio eran menos del 2%”, sostuvo.

Radiografía de las detenciones

Cabe decir que las detenciones en flagrancia representan el 84,51% del total de detenciones a nivel nacional de enero a setiembre del 2025. El 15,08% (33.270) corresponde a detenidos por requisitoria, mientras que el 0,41% (913) a detenciones preliminares.

Asimismo, según la nacionalidad, los detenidos en flagrancia son en su amplia mayoría peruanos (94,78%). A ellos les siguen capturados procedentes de Venezuela (3,36%), Colombia (0,45%), Ecuador (0,15%), entre otros. En total, solo el 5,21% de los detenidos en flagrancia son de nacionalidad extranjera.

En cuanto al número de detenidos en flagrancia según el distrito fiscal, el boletín del RENADESPPLE detalla que son 9 las jurisdicciones que concentran la mayor cantidad, alcanzando el nivel de “muy alto”. Nos referimos a La Libertad (16.939), Lambayeque (16.498), Junín (16.346), Lima Centro (11.719), Arequipa (11.229), Lima Este (9.578), Lima Norte (9.365), Lima Sur (8.436) y Cusco (7.269).

Las jurisdicciones que les siguen también registran un considerable número de detenidos en flagrancia, alcanzando el nivel de “alto”. Hablamos de Ica (5.464), Callao (5.391), Piura (5.346), Lima Noroeste (5.102), Ucayali (5.034), Selva Central (4.908), Loreto (4.446) y Huánuco (3.967).

En tanto, del total de detenidos en flagrancia, el 89% (166.719) son hombres y el 11% (19.768) mujeres. Además, los grupos etarios con mayor cantidad son: 18 a 27 años (30,76%), 28 a 37 años (32,70%), 38 a 47 años (20,60%) y 48 a 57 años (10,25%).

Por otro lado, tomando en cuenta la acción fiscal en estas detenciones, el boletín del RENADESPPLE precisa que el 66,10% se encuentra en investigación; el 10,19% pasó a archivo; el 8,61% se acogió al principio de oportunidad; el 8,57% pasó por incoación del proceso inmediato, entre otros.

Opiniones

La doctora Carla Salazar, gerente del RENADESPPLE, comentó que esta plataforma reúne y organiza toda la información sobre personas detenidas o sentenciadas a nivel nacional. Mediante esta herramienta, las autoridades respectivas pueden conocer qué sucedió con cada persona detenida, si se inició una investigación en su contra o si ya recibió una sentencia.

Según explicó, este sistema ayuda a saber o a tener información de toda la trazabilidad del proceso de una persona que ha sido detenida a nivel nacional. Además, precisó que con los datos contenidos en esta plataforma se comparten automáticamente desde distintas instituciones, sin necesidad de que sean ingresados manualmente.

Sobre la amplia cantidad de detenciones por delitos menores que registra el RENADESPPLE, en comparación con los detenidos por delitos que más preocupa a la población (como la extorsión y sicariato), Salazar detalló que las intervenciones en flagrancias suelen ocurrir principalmente en situaciones menos violentas, pero que igual tienen un carácter de importancia para la seguridad ciudadana.

“Las detenciones en flagrancia no se van a producir por los delitos que mas aquejan ahora mismo a nuestro país, estos tienen otro proceso. Ahí existe un trabajo previo par poder detener a estas personas (extorsionadores, por ejemplo) en un operativo”, dijo.

Sin embargo, consideró que por ello es importante que las autoridades transmitan de forma desagregada esta información de las detenciones, es decir, que se precise con mayor exactitud por qué tipos de delitos ocurren.

“Lo que se transmite son cantidades abrumadoras, que son ciertas, pero no estamos analizando por qué delitos están siendo detenidas estas personas. Debe analizarse la información desde otras perspectiva. Sí existe un trabajo policial fiscal, pero se debe transmitir como corresponde”, sostuvo.