Secreto bancario de extorsionadores se levantará en 6 horas: ¿Qué tan viable es?
Como parte de las acciones conjuntas acordadas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, el comandante general PNP Óscar Arriola anunció una serie de medidas operativas y legales con el propósito de enfrentar de manera frontal los delitos de extorsión, sicariato, porte ilegal de armas y trata de personas. En ese sentido, informó que se procederá a agilizar los procesos de levantamiento del secreto bancario de las personas vinculadas a estos delitos en menos de 6 horas.

