Un macabro hallazgo realizó la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tacna, cuando dentro de un departamento, ubicado la avenida Colpa, distrito Gregorio Albarracín, en la ciudad de Tacna, encontraron los cadáveres de una pareja de nacionalidad chilena y su pequeña hija de cinco años años.

Según primeros reportes policiales, los cuerpos tendrían más de una semana. El padre y la niña tenían heridas punzocortantes, mientras que la mujer no mostraba lesiones visibles.

América Noticias indicó que fue la propietaria del predio, quien alertó a las autoridades debido al intenso olor a putrefacción que rebasaban las paredes.

En tanto, según el mayor PNP Joseph Rendón Salas, comisario del distrito, las víctimas tendrían más de 10 días de fallecidas.

¿Quiénes eran las víctimas?

Se trata de Juan Carlos Quispe y Ema Paredes Payauta, junto a su hija. El hombre tenía una orden de captura vigente en Chile por delitos contra el patrimonio, mientras que la mujer figuraba como desaparecida desde hace cinco años en Chile.

Al lugar acudió también personal de la Divincri de Tacna que, en trabajo conjunto con las autoridades chilenas, realizan las diligencias correspondientes y examinan los equipos electrónicos encontrados en la vivienda, los cuales podrían proporcionar nuevas luces de qué ocurrió con la familia.