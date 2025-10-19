El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cesó en sus funciones al director y subdirector del penal de Piura tras la fuga de un interno de sus instalaciones, ocurrido este fin de semana.

A través de un comunicado, informó que se trata de Krisman Nizama Ponce (31), procesado por el delito de extorsión, quien permanecía en dicho ambiente por encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico.

Detalló que este domingo 19 de octubre, a las 06:30 a.m., el personal de seguridad del reclusorio de Piura, encargado del resguardo del área del tópico, reportó la ausencia del interno.

“Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad y se inició la búsqueda exhaustiva tanto al interior del penal como en los alrededores”, detalló en el pronunciamiento.

El hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público y a la Policía Nacional (PNP), a fin de ejecutar las acciones para la recaptura del interno y realizar las investigaciones correspondientes que determinen las responsabilidades penales del caso.

“El presidente del INPE ha dispuesto la remoción inmediata del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Piura. Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos se ha constituido en dicho penal para efectuar las indagaciones administrativas y determinar las responsabilidades que correspondan”, subrayó.

Se trata de la segunda fuga en apenas 48 horas. El último viernes el INPE reportó que otro interno del penal de máxima seguridad de Aucallama, ubicado en la provincia de Huaral, escapó tras escalar la pared de su pabellón.

Se trata de Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado. En este caso también se dispuso la remoción del director y subdirector del centro penitenciario.