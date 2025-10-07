Por disposición del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, se ejecutó un operativo en el penal Ancón I con el objetivo de desarticular redes de extorsión que operan desde las cárceles.

La acción se enmarca en las medidas anunciadas por la presidenta Dina Boluarte para combatir los ataques contra transportistas.

Durante la intervención, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE revisaron de forma exhaustiva los pabellones 8 y 2, donde cumplen condena Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, y Yojairo Arancibia Sevillano, conocido como “JJ”, señalado como la mano derecha de Erick Moreno Hernández, “El Monstruo”.

El operativo permitió incautar teléfonos celulares, cargadores y dispositivos de conexión WiFi de última generación marca Starlink, empleados para coordinar extorsiones y otros actos criminales. También se inspeccionaron los comedores, patios, duchas, servicios higiénicos y celdas, además de efectuarse revisiones corporales a los internos, conforme a los protocolos de seguridad.

Como parte de las medidas complementarias, el titular del INPE ordenó la rotación del personal de seguridad y tratamiento penitenciario, así como la apertura de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades entre los trabajadores del penal.

Los equipos incautados fueron puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público. Según el INPE, entre julio y setiembre de este año se han realizado cerca de 1.800 requisas en distintos penales del país.