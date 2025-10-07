Un árbol del parque 17 cayó sobre una vivienda ubicada en la urbanización Los Álamos de Monterrico, distrito de Surco, que se encuentra al lado de la casa de la congresista María Acuña, que actualmente está envuelta en una polémica pues según la comuna ocupa más de 100 metros cuadrados de área pública.

Canal N indicó que el hecho ocurrió cuando un vehículo de la municipalidad realizó una mala maniobra que derribó el árbol y este colapsó sobre el predio, destrozó parte de la fachada y una cámara de seguridad. Además, una persona se salvó de morir.

Una testigo indicó que su sobrina estaba en el segundo piso dentro de la casa y un hombre en el área del jardín. En cuestión de segundos, la joven advirtió al sujeto que el árbol iba a derrumbarse y así evitó una tragegia.

“Así como se organizan al traer a la Policía, por qué no se organizan mejor. El Señor nos ha protegido. Ha podido caer la rama y aplastar a mi vecino. Al alcalde le interesa un comino”, dijo al noticiero.

En imágenes se ve a un grupo de trabajadores retirando el tronco y cortando parte de las ramas para evitar otro accidente.