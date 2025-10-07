Empresas de transportes de la línea 10, 12 50 y Santa Catalina bloquearon parte de la vía al ingreso del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) a la altura de la Estación San Carlos del Metro de Lima. Los choferes llegaron a un acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP) para retirarse del lugar. Ayer por la noche, los gremios y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para levantar el paro.
América Noticias indicó que unidades del Corredor Morado viene circulando de manera intermitente. Los conductores han permanecido en vigilia, montando carpas y puntos de reunión cerca a los ingresos al distrito.
Uno de los choferes indicó que todos los días mueren sus compañeros y son ellos quienes están al volante, “somos los que ponemos el pecho ¿Y nuestros representantes? Ellos están en sus oficinas”. Detalló que continuarán en las vías “hasta que llegue un verdadero representante a dar explicaciones claras sobre lo acordado”.
En esa misma línea, los manifestantes aseguraron al matinal que con el pasar de las horas se sumarán más líneas pese a lo acordado de ayer. Esta medida responde a la falta de garantías para su seguridad y condiciones laborales. Insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que seguirán protestando porque ha sido “un saludo a la bandera”.
Otro de los protestantes sostuvo: “no estamos de acuerdo porque es mucho tiempo (mesa de diálogo), son siete días, pero cuántos muertos pueden haber, estoy seguro que si hay más afectados, el pueblo se va a levantar”.
Pasajeros en incertidumbre
El tránsito permanece parcialmente detenido desde las primeras horas del día, causando preocupación entre los usuarios. Pese a que algunos ciudadanos confiaban en una mejora tras el anuncio del fin del paro, los bloqueos persisten y aún no existe un cronograma definido para la reanudación de las rutas afectadas.
¿Qué empresas participaron en el paro?
El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar, Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otras.
