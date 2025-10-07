Empresas de transportes de la línea 10, 12 50 y Santa Catalina bloquearon parte de la vía al ingreso del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) a la altura de la Estación San Carlos del Metro de Lima. Los choferes llegaron a un acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP) para retirarse del lugar. Ayer por la noche, los gremios y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo para levantar el paro.

América Noticias indicó que unidades del Corredor Morado viene circulando de manera intermitente. Los conductores han permanecido en vigilia, montando carpas y puntos de reunión cerca a los ingresos al distrito.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Uno de los choferes indicó que todos los días mueren sus compañeros y son ellos quienes están al volante, “somos los que ponemos el pecho ¿Y nuestros representantes? Ellos están en sus oficinas” . Detalló que continuarán en las vías “hasta que llegue un verdadero representante a dar explicaciones claras sobre lo acordado”.

En esa misma línea, los manifestantes aseguraron al matinal que con el pasar de las horas se sumarán más líneas pese a lo acordado de ayer. Esta medida responde a la falta de garantías para su seguridad y condiciones laborales. Insisten en que sus reclamos no han sido atendidos y que seguirán protestando porque ha sido “un saludo a la bandera”.

Otro de los protestantes sostuvo: “no estamos de acuerdo porque es mucho tiempo (mesa de diálogo), son siete días, pero cuántos muertos pueden haber, estoy seguro que si hay más afectados, el pueblo se va a levantar”.

Pasajeros en incertidumbre

El tránsito permanece parcialmente detenido desde las primeras horas del día, causando preocupación entre los usuarios. Pese a que algunos ciudadanos confiaban en una mejora tras el anuncio del fin del paro, los bloqueos persisten y aún no existe un cronograma definido para la reanudación de las rutas afectadas.

(Fotos: Cesar Bueno @photo.gec)

¿Qué empresas participaron en el paro?

El Rápido, Los Loritos, Los Chinos, Consorcio Villa, Nueva América, El Urbanito, La Z, Santa Catalina, Huáscar, Vipusa, Eriberto Ramos, La 50, entre otras.