Hoy Lima, una de las ciudades con mayor cantidad de habitantes de América Latina, cuenta con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como entidad que ahora llama la atención por el lanzamiento de método para la recarga de tarjetas del Metropolitano y Lima Pass haciendo uso de Plin. En efecto, actualmente tienes la chance de pagar por los viajes realizados en Corredores Complementarios como el Rojo, Azul y Morado, llevando a cabo transacciones digitales mediante el aplicativo de los bancos Interbank y BBVA, y sin necesidad de dirigirte presencialmente a paraderos, taquillas o máquinas autorizadas.

DE ESTA FORMA PUEDES RECARGAR TU TARJETA LIMA PASS DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS CON PLIN

La tecnología e interoperabilidad de diversos sistemas, hoy hace posible que la ATU lance oficialmente el método mediante el cual los usuarios de los corredores complementarios Rojo, Azul y Morado, pueden recargar sus tarjetas de Lima Pass o Metropolitano haciendo uso de Plin, la billetera digital de los bancos Interbank y BBVA.

Al respecto, la información brindada por parte de la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), precisa que desde el sábado 27 de setiembre ha iniciado el plan piloto a partir del cual los usuarios de dichas unidades, y con dicho aplicativo a la mano, tienen la alternativa de generar transacciones de dinero hacia el documento que les permite viajar diariamente por Lima y Callao.

Hoy los corredores complementarios de los 3 colores mencionados representan el servicio que utilizan miles de ciudadanos peruanos diariamente, y por lo mismo la recarga de tarjeta Lima Pass o del Metropolitano, hoy busca facilitarse llevándose a cabo el siguiente procedimiento vía la popular billetera digital de Plin:

- Ingresa a PLIN mediante tu teléfono celular y elige la nueva opción “Recargar Transporte”.

- Digita el número que se encuentra en el reverso de la tarjeta del Metropolitano o de Lima Pass.

- Finalmente, ingresa el monto que deseas recargar y plinea.

- Tu recarga se hará efectiva luego de 20 minutos aproximadamente.

Luego de hacer efectiva la recarga, en el caso del Metropolitano, el usuario deberá activar el traspaso de dinero acercando la tarjeta a uno de los módulos ubicados en todos los terminales y estaciones, mientras si utilizas los corredores complementarios, y luego de haber plineado, dirígete a los validadores ubicados en el interior de cada bus para terminar generando la operatividad del costo del pasaje.

¿CÓMO ACTUALIZAR O ADQUIRIR POR PRIMERA VEZ LA TARJETA PREFERENCIAL ESCOLAR PARA VIAJAR EN METROPOLITANO?

Bajo el lema “Camino seguro a clases”, la ATU llevó a cabo campaña promoviendo el adecuado funcionamiento y operatividad de movilidades escolares, y asimismo unidades de transporte público teniendo la finalidad de garantizar las condiciones de seguridad hacia los estudiantes.

A propósito de la tarjeta preferencial dirigida a alumnos de colegio, te contamos que su principal beneficio es el de poder realizar un pago diferenciado en los servicios troncales del Metropolitano, rutas alimentadoras, y también corredores complementarios.

Si el trámite es para actualizarlo, el padre o responsable del menor no debe realizar ningún pago siempre y cuando el elemento figure en buenas condiciones al momento de la gestión, pero si no cumple con ello, el monto a cancelar ascenderá a los S/4.50 también si se adquiere por primera vez.

Según información compartida mediante la plataforma única del Estado peruano, hoy la obtención de la tarjeta preferencial escolar está habilitada para recojo en los CAT ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal, Matellini, y estaciones Central y Javier Prado.

Para efectivizar la gestión, y con la compañía del estudiante, el adulto responsable debe acercarse a esos lugares puntuales, y presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos, así como la constancia de la matrícula del año en curso, constancia de ingreso, o cuaderno de control.

ESTOS SON LOS PRECIOS CON MEDIO PASAJE PARA ESCOLARES QUE VIAJAN EN METROPOLITANO Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Metropolitano, S/1.75 (Servicio alimentador y troncal)

Metropolitano, S/1.60 (Ruta troncal)

Corredor Morado, S/1.40

Corredores Rojo y Azul, S/1.20

ESTA ES LA ADVERTENCIA EMITIDA POR LA ATU TRAS INCAUTAR TARJETAS PREFERENCIALES DEL METROPOLITANO

Hoy los limeños y chalacos tienen en el Metropolitano a un servicio de transporte público que recorre distritos de diversas zonas capitalinas, siendo las tarjetas preferenciales aquellas mediante las cuales puedes ejercer tu derecho por el medio pasaje cuya normativa así lo precisa.

De acuerdo a información compartida por la ATU oficialmente, a la fecha un total de 2 mil 503 cédulas dirigidas a estudiantes universitarios y escolares han sido incautadas por identificarse uso de manera irregular para hacer efectivo viajes en buses del Metropolitano gratuitamente también.

En ese sentido, Pavel Flores como vocero de dicha entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), advierte que “cuando un usuario presta su tarjeta preferencial para que otra persona la utilice se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso”.

A la fecha, más de 2 mil tarjetas preferenciales para viajar en buses del Metropolitano, han sido incautadas por la ATU debido a su uso irregular identificado. (Fuente: ATU)

Cabe resaltar, que del total de cédulas decomisadas hasta setiembre 2025, 1.737 son para estudiantes universitarios, y 655 para escolares pagando medio pasaje, mientras 111 son de pase libre dirigidas a Personas Con Discapacidad (PCD).

Si eres una de las personas cuya tarjeta preferencial ha sido incautada por la ATU, toma en consideración que actualmente permanece en el Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central, y puedes recuperarla con saldo completo, más no el beneficio que otorga prioridades.