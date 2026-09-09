Por Redacción EC

Contar con una conexión estable a Internet se ha vuelto indispensable para realizar desde las tareas más cotidianas hasta actividades laborales, académicas y de entretenimiento dentro del hogar. La señal inalámbrica permite conectar teléfonos celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos sin necesidad de utilizar cables, por lo que cualquier inconveniente relacionado con su velocidad puede terminar afectando la experiencia de los usuarios. Sin embargo, antes de pensar en contratar un plan más costoso o adquirir nuevos equipos, existen algunas alternativas que pueden ayudar a optimizar el funcionamiento de la red doméstica. Entre ellas aparecen determinadas prácticas relacionadas con el router y algunos elementos que, según la información proporcionada por medios especializados, podrían contribuir a mejorar la distribución de la señal.