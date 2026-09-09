Contar con una conexión estable a Internet se ha vuelto indispensable para realizar desde las tareas más cotidianas hasta actividades laborales, académicas y de entretenimiento dentro del hogar. La señal inalámbrica permite conectar teléfonos celulares, computadoras, televisores y otros dispositivos sin necesidad de utilizar cables, por lo que cualquier inconveniente relacionado con su velocidad puede terminar afectando la experiencia de los usuarios. Sin embargo, antes de pensar en contratar un plan más costoso o adquirir nuevos equipos, existen algunas alternativas que pueden ayudar a optimizar el funcionamiento de la red doméstica. Entre ellas aparecen determinadas prácticas relacionadas con el router y algunos elementos que, según la información proporcionada por medios especializados, podrían contribuir a mejorar la distribución de la señal.

APAGAR EL ROUTER TAMBIÉN PUEDE SER UNA ALTERNATIVA

La conexión WiFi se ha convertido en una herramienta esencial para mantenerse comunicado y acceder a diferentes servicios digitales. Aplicaciones como WhatsApp, redes sociales, plataformas de entretenimiento y herramientas para trabajar o estudiar a distancia dependen de una conexión que funcione adecuadamente, por lo que el router suele permanecer encendido durante prácticamente todo el día.

No obstante, mantener este dispositivo funcionando de manera permanente no siempre resulta necesario. De acuerdo con Movistar, apagar el router durante determinados periodos puede generar beneficios relacionados con el consumo energético y contribuir a prolongar la vida útil del equipo. Una opción consiste en desconectarlo cuando los habitantes del hogar se encuentran fuera de casa o durante las horas en las que nadie utiliza la conexión.

LA SEGURIDAD ES OTRO FACTOR A CONSIDERAR

Desconectar el router también puede representar una medida adicional relacionada con la seguridad de la red. Mientras el equipo permanece apagado, la señal inalámbrica deja de estar disponible para otros dispositivos que intenten conectarse, lo que reduce la posibilidad de que terceras personas utilicen la conexión sin autorización y afecten el rendimiento del servicio.

Esta práctica puede resultar especialmente conveniente cuando una familia se ausenta durante varios días por vacaciones o algún viaje. Además de evitar que el equipo permanezca funcionando sin necesidad, apagarlo y volver a encenderlo puede servir como una especie de reinicio cuando aparecen determinadas dificultades relacionadas con la conexión. En cuanto a la radiación electromagnética, el material señala que esta no representa un peligro significativo para la salud, aunque apagar el equipo permite reducir la exposición durante los periodos en que no se utiliza.

ANTENAS Y REFLECTORES: DOS ELEMENTOS MENCIONADOS

Para quienes realizan teletrabajo o necesitan una conexión estable durante varias horas, la ubicación y distribución de la señal dentro de la vivienda también adquieren importancia. En ese contexto, un artículo de Semana menciona dos elementos que podrían utilizarse para mejorar la cobertura inalámbrica: las antenas externas y los reflectores, colocados estratégicamente en relación con el router.

Según la publicación, las antenas externas constituyen una de las alternativas más utilizadas para ampliar el alcance de una red, debido a que están diseñadas para “captar y emitir señales en un rango más amplio”. Dependiendo de sus características, pueden cumplir diferentes funciones dentro de una vivienda u oficina.

Entre las opciones mencionadas aparecen las antenas omnidireccionales y direccionales. Las primeras distribuyen la señal alrededor del punto donde se encuentran instaladas y pueden resultar útiles en viviendas u oficinas con varios espacios conectados. Las segundas, en cambio, permiten dirigir la señal hacia una zona determinada que se encuentre más alejada del router.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS REFLECTORES?

El segundo elemento mencionado por Semana son los reflectores, cuya función consiste en favorecer la propagación de la señal hacia una dirección específica. Su utilidad podría ser mayor en espacios donde existen obstáculos que dificultan la llegada adecuada del WiFi, como determinadas paredes o estructuras dentro de una vivienda.

“Los reflectores pueden ser especialmente útiles en entornos con paredes gruesas o interferencias que afectan la calidad de la señal”, señala Semana al explicar esta alternativa. De esta manera, su utilización busca orientar la señal hacia sectores concretos y mejorar la cobertura en aquellos lugares donde la conexión presenta mayores dificultades.

Estas recomendaciones muestran que mejorar el rendimiento de una red doméstica no necesariamente implica comenzar por contratar un servicio más costoso. La ubicación del router, los periodos en los que permanece encendido y la forma en que se distribuye la señal son factores que también pueden influir en la experiencia de navegación. Antes de realizar un gasto adicional, conviene revisar estos aspectos y determinar cuál podría estar limitando el funcionamiento del WiFi en casa.