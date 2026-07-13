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Resumen

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La mala señal del Wi-Fi es un problema común en la vida moderna.
La mala señal del Wi-Fi es un problema común en la vida moderna.
/ BBC/ Serenity Strull/ Getty Images
Por BBC News Mundo

El mundo funciona gracias al wifi, pero hay cosas extrañas que pueden obstaculizarlo, incluido tu almuerzo.

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