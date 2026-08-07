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Resumen

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Los modelos de IA fueron entrenados con códigos genéticos de virus, bacterias, plantas y personas.
Los modelos de IA fueron entrenados con códigos genéticos de virus, bacterias, plantas y personas.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

La inteligencia artificial se ha utilizado para diseñar virus completamente nuevos que son totalmente funcionales y pueden replicarse en el laboratorio, según anunciaron investigadores de Estados Unidos.

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