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Resumen

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La vida moderna, incluido el uso frecuente de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, es terrible para nuestro cuello.
La vida moderna, incluido el uso frecuente de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, es terrible para nuestro cuello.
/ BBC/Getty
Por BBC News Mundo

A veces conviene tener en cuenta el peso de la cabeza humana. Cuando uno está sentado o de pie, la carga mecánica que la cabeza ejerce sobre el cuello es de tan solo unos 5,4 kg, explica Anthony Ghosh, neurocirujano de columna del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido en el Hospital Queen’s de Londres. Esto no supone ningún problema.

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