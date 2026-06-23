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Resumen

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Mientras la humanidad se acerca más a su sueño de colonizar Marte, el Dr. Octavio Chon (derecha) reflexiona sobre la necesidad de establecer principios éticos para la exploración espacial y nuestro posibles encuentros con especies extraterrestres.
Mientras la humanidad se acerca más a su sueño de colonizar Marte, el Dr. Octavio Chon (derecha) reflexiona sobre la necesidad de establecer principios éticos para la exploración espacial y nuestro posibles encuentros con especies extraterrestres.
/ EFE/Universidad de Lima
Por Juan Luis Del Campo

Estamos en lo que parece ser una nueva era dorada para la exploración espacial con superpotencias como Estados Unidos y China compitiendo por colonizar la Luna - y posteriormente Marte - mientras que empresas aeroespaciales como SpaceX rompen récords de la bolsa de valores.

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