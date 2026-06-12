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Imagen que muestra el calentamiento del Pacífico ecuatorial.
Imagen que muestra el calentamiento del Pacífico ecuatorial.
/ NOAA
Por BBC News Mundo

Científicos estadounidenses dijeron que El Niño —el fenómeno meteorológico natural del Pacífico que aumenta las temperaturas globales— empezó oficialmente.

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