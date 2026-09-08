El regreso a las aulas universitarias no solo supone retomar cursos y horarios, sino también adaptarse a nuevas tareas, responsabilidades y cambios cotidianos. Durante las primeras semanas, esta etapa puede generar preocupación, tensión, ansiedad o sensación de presión, especialmente cuando las obligaciones académicas se acumulan y los estudiantes deben responder a distintas exigencias al mismo tiempo. Para atravesar este periodo saludablemente, especialistas recomiendan prestar atención al bienestar emocional desde el inicio y adoptar prácticas sencillas que ayuden a equilibrar los estudios con la vida personal, sin descuidar las necesidades individuales. A continuación, te contamos qué medidas puedes aplicar para cuidar tu salud mental durante el semestre y cuándo es importante buscar orientación profesional.

¿QUÉ CINCO CLAVES PUEDEN AYUDARTE A CUIDAR TU SALUD MENTAL?

La docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV), Sandra Fuentes Chávez, plantea cinco acciones que pueden incorporarse a la rutina universitaria para afrontar las exigencias:

Planifica tus actividades y reserva tiempo para descansar. Definir qué tareas son prioritarias y repartirlas de manera ordenada permite evitar que el estudio ocupe todos los espacios del día. Conserva relaciones positivas. Conversar con amigos, familiares, compañeros o docentes puede facilitar que las preocupaciones sean compartidas y que exista respaldo ante momentos complicados. Mantén rutinas saludables. Dormir bien, alimentarse de forma balanceada, hacer ejercicio y dedicar momentos al entretenimiento forman parte del cuidado emocional. Presta atención a tus emociones. Reconocer aquello que estás sintiendo y expresarlo puede ayudar a enfrentar situaciones difíciles. Buscar ayuda no significa ser débil. Acude a un profesional cuando sea necesario. Si la ansiedad, la tristeza, el cansancio, los problemas académicos o las dificultades con otras personas empiezan a alterar la vida diaria, es recomendable recurrir a los servicios psicológicos o de bienestar de la universidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE NO ESPERAR A QUE EL MALESTAR AUMENTE?

Cuidar la salud mental desde las primeras señales permite afrontar con preparación las dificultades del semestre. La especialista aconseja no esperar hasta que el estrés o el agotamiento se vuelvan difíciles de controlar. Identificar cambios emocionales, mantener espacios de descanso y hablar con personas de confianza son acciones que pueden favorecer un mejor equilibrio entre estudios y vida personal.

¿SABÍAS QUE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO OFRECE AYUDA PARA CUIDAR LA SALUD MENTAL?

La UCV cuenta con “Blindaje para el Cora”, iniciativa que busca impulsar el autocuidado, reducir riesgos emocionales y fortalecer las redes de acompañamiento entre estudiantes. Según cifras proporcionadas por la institución, en su primer año el programa acumuló 28.645 atenciones individuales de salud mental en sus campus del país.

Con el inicio de clases, se instalaron módulos y desarrollaron actividades informativas para acercar a los alumnos a los servicios, según informa Infobae. En ellas participaron voluntarios del “Comando Cora”, entre ellos Lesly Nicoll Elias Maldonado, estudiante de Psicología del campus Los Olivos, quien destaca que esta experiencia le permite apoyar a otros jóvenes y desarrollar capacidades útiles para su crecimiento personal y futuro profesional. Así, la iniciativa busca reforzar la importancia de escuchar, acompañar y reconocer que un gesto puede marcar una diferencia.

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